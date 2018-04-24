До шести мільйонів українців їздять на роботу за кордоном

Таку цифру озвучив віце-прем’єр Павло Розенко.

“На сьогодні українці масово не виїжджають, хоча ми чудово розуміємо, що в середньому від трьох до шести мільйонів регулярно або тимчасово працюють за кордоном”, – заявив журналістам урядовець.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив про мільйон українців, які торік виїхали на заробітки. Експерти стверджують, найбільше всього наших співвітчизників працює у Польщі – 700 тисяч. Торік вони перерахували додому сто мільярдів гривень. Це в півтора рази більше, ніж 2016-го.

За матеріалами uain.press

Залиште свою думку!