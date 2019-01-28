«Щедрик»: від флешмобу до світового турне

Через культурну дипломатію до економічної незалежності України

Великий флешмоб на столичному залізничному вокзалі 25 січня 2019 року з нагоди 100-річчя від дня підписання Симоном Петлюрою Наказу Уряду УНР про створення Української Республіканської Капели (УРК) під орудою Олександра Кошиця – черговий етап масштабного проекту «Через культурну дипломатію до економічної незалежності України», який розпочався восени 2018 року на Донбасі й набирає все більшого резонансу.

Той факт, що Українська Республіканська Капела, створена у 1919 році за ініціативою очільника уряду – голови Директорії Симона Петлюри, була державним «культурним» проектом, вплинув на підвищення закордонного іміджу українських державних інститутів і конкурентоспроможності Української Республіки. Нова репрезентативна культурна інституція, за задумом Петлюри, мала прорвати російську інформаційну блокаду в Європі. Цей історичний та ідеологічний факт, як ніколи актуальний і сьогодні. Можливо тому, на київський вокзал для висвітлення цієї події прибули журналісти більше ніж 20 всеукраїнських телерадіокомпаній та інформаційних агенцій, включаючи світові агенції.

Його учасники, виконавши знаменитого «Щедрика» Миколи Леонтовича та духовний гімн України Миколи Лисенка в обробці Олександра Кошиця «Молитву за Україну» закцентували, що саме з київського вокзалу УКР вперше вирушила у велике світове турне 100 років тому. Цього року маршрут має повторити камерний хор «Кредо» – переможець всеукраїнського конкурсу #ЩедрикФест, що відбувся наприкінці 2018 р. на Донеччині.

О.Кошиць

Серед учасників флешмобу були й учасники конкурсу #ЩедрикФест – хор хлопчиків та юнаків КССМШ ім. М.В.Лисенка, Дитячий хор «Передзвін», що приїхав заради флешмобу з Глевахи, Дитячий хор «Пастораль» ДШМ ім. С. Турчака, до яких приєдналися – Хор студентів Національного університету ім. Т.Г. Шевченка та КПІ ім. І. Сікорьского, Народна академічна хорова капела «Почайна» Національного університету Києво-Могилянська академія, академічний Хор «ANIMA» Київського національного університету культури і мистецтв, Камерний хор «Кредо», артисти хору Національної Опери України ім. Т.Г. Шевченка та дитячий естрадно-духовий оркестр «Сувенір».

«Те, що створив Петлюра, що йому в голову прийшло відправити колектив, який мусив тільки піснею довести всім, що Україна багата традиціями, самоідентична держава, яка має глибоке коріння, і це відображене саме в мистецтві – надзвичайно успішна ідея і місія», – переконаний головний хормейстер Національної опери України і керівник хору «Кредо» Богдан Пліш.

Відтворення піврічного туру столітньої давнини розпочнуть навесні. Перший концерт запланований на 11 травня у Празі: «Чехія, Німеччина, Бельгія, Франція, Австрія, Швейцарія, Англія, США, Канада. В цій програмі будуть відображені частково твори, які співала капела Кошиця, буде представлений український фольклор в обробці сучасних українських композиторів і блок української духовної музики сучасних українських композиторів», – вперше озвучує ідею турової програми Богдан Пліш.

УРК.Прага.1919

Але турне має на меті не тільки популяризацію історії «Щедрика», а й просування українських економічних інтересів за підтримки культурної дипломатії України. Наступним кроком стає підготовка до проведення у квітні цього року в місті Києві Інвестиційного Форуму з метою формування презентаційної програми гастролей. На форумі буде здійснена оцінка потреби українського бізнесу в інвестиціях та нових ринках збуту, здатності до прийняття цих інвестицій та виходу на європейський рівень, інформування бізнес-співтовариства про можливості для розвитку, підготовці бізнесу до іноземного співробітництва і, як результат цих дій, – залучення інвестицій та грантів на розвиток українського бізнесу, відновлення та вдосконалення інфраструктури Донецької та Луганської областей, а також ініціювання питання щодо збільшення квот для українського експорту.

Слід також зазначити, що з першого дня своєї презентації, проект майже щомісяця збуджує інформаційний простір України резонансними подіями та сенсаціями.

Пересувна вулична фотовиставка «Культурна дипломатія України: світовий тріумф Щедрика», в основі якої – документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, які підтверджують державно-інституційний характер культурної місії УНР за кордоном, у продовж півроку була розгорнута у багатьох обласних містах України. Тільки у Києві виставка побувала на площі перед Національною Оперою України, будівлі Міністерства закордонних справ, Національного історичного музею, на київському залізничному вокзалі.

Всеукраїнський конкурс хорових колективів #ЩедрикФест у рамках фестивалю «Наше Різдво на Донеччині». У відбірковому турі взяли участь більш ніж 40 колективів зі всієї України у трьох номінаціях: дитячі, однорідні, змішані. У фіналі в Києві та Покровську (Донецька область) взяли участь 17 хорів.

Відкриття у Покровську пам’ятного знаку – «Сухарниця Леонтовича» з ластівкою (зменшена копія пам’ятника ви – Гран Прі конкурсу), яка стала символом та емблемою #ЩедрикФесту. Адже це точна копія ластівки, яку зобразив на дерев’яній різьбленій сухарниці батько Миколи Леонтовича – Дмитро Леонтович, і подарував її сину. Оригінал сухарниці зберігається у Покровському краєзнавчому музеї.

Проведення у Покровську круглого столу «Українізація Донбасу: від теорії до практики» за участю директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, що підняв питання нових форматів і важелів впливу та заохочення щодо більшого розвитку української мови і культури на Донбасі та визначив пріоритетний перелік історичних постатей, видатних людейДонеччини і, зокрема, Покровську, вагомі історичні дати, які слід нанести на культурну мапу Донбасу. Одним з резюме круглого столу став висновок, що саме зображення ластівки на «Сухарниці Леонтовича» є найбільш правильною візуалізацією образа української пісні ЩЕДРИК, як українського бренду у всьому світі.

Історична довідка : Українська республіканська капела під керівництвом Кирила Стеценка і Олександра Кошиця була створена 25 січня 1919 року окремим законом УНР. Ініціатором, а згодом головним меценатом став голова Директорії Симон Петлюра, який вирішив використати унікальну українську народну пісню як елемент культурної дипломатії та поширення інформації про УНР за кордоном. Уже 24 березня 1919 року Українська республіканська капела вирушила на гастролі країнами Європи. Організацією поїздки займався Андрій Лівицький, сподвижник Симона Петлюри, видатний діяч Української революції 1917-1921 років. Протягом 1919-24 років українські співаки мали тріумфальні виступи в багатьох країнах Європи та в США. Коронним номером виступів була українська колядка «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, яка пізніше була перекладена англійською Петром Вільховським, що працював на радіо NBC і нині є найбільш упізнаваною різдвяною піснею у світі Carol of the Bells. Уперше «Щедрик» прозвучав за кордоном 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги. Українські співаки мали «проспівати» на весь голос, що Україна – це не Росія, і навіть не її колонія, а окрема самодостатня культурна нація, яка має право на політичне існування і власну державність.

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