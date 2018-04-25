Сергей Мищенко: Гройсман пенсионной реформой спонсирует ДНР и ЛНР

«Правительство бессмысленной пенсионной реформой сегодня не только вносит раскол в украинское общество, но и непосредственно финансирует оккупированные территории», – об этом заявил народный депутат Сергей Мищенко на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что пообещав существенное увеличение пенсий по всей стране, фактически правительство сделало так, что 70 процентов средств на так называемую пенсионную реформу оказывается на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

«По информации, которую мне предоставили в Министерстве социальной политики, например, в Волынской области надбавки более тысячи гривен получили лишь 23 тысячи пенсионеров. Другие 211 тысяч получили копейки. В Донецкой области больше тысячи гривен получили 278 тысяч пенсионеров! В Тернопольской области лишь 12 тысяч пенсионеров получили достойные надбавки. А 204 тысячи!!! – позорные подачки. В то же время, в Луганской области почти 100 тысяч пенсионеров получили надбавки от 1000 до 6000 гривен» – говорит Сергей Мищенко

По словам народного депутата, правительство сегодня разделило Украину на два сорта. С одной стороны – вся Украина, которая получила минимальные надбавки к пенсии, с другой – Луганская и Донецкая область – где пенсии подняли на 3-5 тысяч гривен. При этом примерно 70 процентов этих гигантских пенсий приходится на оккупированные территории, где еще одну пенсию получают от российских оккупантов.

«Сегодня единственный выход из ситуации – принятие уже зарегистрированных законопроектов, которые восстанавливают пенсионную справедливость для всей Украины, а не только для одной ее части», – отметил Сергей Мищенко.

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