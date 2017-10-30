Септопластика — дыши легко!

Выпрямление носа — это не только устранение косметологических дефектов, но и часто медицинская необходимость. Ведь искривление носовой перегородки приводит к затруднениям при дыхании, храпу, учащению ОРЗ. Затрудненное дыхание может стать, в свою очередь, причиной ухудшения качества сна.

Операция на перегородке носа устранит видимые недостатки внешности и решит множество проблем со здоровьем. Если вы считаете, что вам необходимо выпрямить перегородку (хотя большинство людей даже не подозревают о таком дефекте), стоит обратиться к квалифицированному специалисту для осмотра и консультации.

Как вернуть легкость дыхания?

Причинами обращения за медицинской помощью в этом случае могут быть:

ротовое дыхание;

частые головные боли;

носовое кровотечение;

хроническое недосыпание;

храп;

землистый цвет лица;

хронический синусит.

Если вы заметили наличие нескольких симптомов из этого списка одновременно, поход к врачу становится неотложной необходимостью. Многие заблуждаются, считая, что искривление внутренней перегородки можно заработать исключительно вследствие травмы. Часто встречается изначально неправильное формирование внутренней структуры носа.

Иногда во время операции проводится не одно действие, а несколько: выпрямление внешней формы, внутренней перегородки и коррекция носовых пазух. Какая именно нужна операция, каждому пациенту подробно рассказывает доктор на предварительной консультации.

Не стоит относиться к этой проблеме пренебрежительно, даже если ваш внешний вид вас полностью устраивает: ведь нарушение дыхания может спровоцировать серьезные заболевания: от ухудшения слуха до проблем в работе практически всех органов из-за нарушения снабжения их кислородом.

Не всегда искривленную перегородку можно или нужно исправлять. Прежде чем решиться на оперативное вмешательство, необходимо пройти специализированные тесты дыхания и предварительный осмотр специалистов. Также сдаются стандартные анализы.

Отказаться от немедленного проведения операции может заставить острое респираторное заболевание, аллергический ринит (в острой форме), хронические заболевания, не позволяющие использовать наркоз, его непереносимость, а также беременность и лактация.

Важное условие для осуществления хирургического вмешательства — отказ от курения, так как оно способствует сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения органов, что усложняет как саму операцию, так и выход из наркоза и постоперационное заживление.

Необходимым этапом лечения является и постоперационная реабилитация, позволяющая доктору следить за состоянием пациента и заживлением тканей. Четкое исполнение всех врачебных рекомендаций даст возможность максимально оперативно вернуться к нормальной жизни.

По материалам https://anacosmo.ua/plasticheskaya-hirurgiya/plastika-nosa/septoplastika/

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