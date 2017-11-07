Семейный подряд: секреты коррупционной мантии судьи Верховного суда Украины Анатолия Емца

Знакомьтесь, судья Верховного суда Украины Анатолий Анатольевич Емец. Судейская карьера Анатолия Емца началась в 1993 году на должности судьи Энэргодарского городского суда Запорожской области. В дальнейшем он работал судьей Апелляционного суда Запорожской области, а в 2008-м Анатолия Емца избрали судьей Верховного суда Украины, где он работает и в настоящее время.



На фото: Анатолий Емец

Во время профессионального тестирования в новый Верховный суд господин Емец набрал ничтожное количество баллов, учитывая его 9-летнюю практику работы в Верховном суде. Тем не менее, Анатолий Емец не оставляет надежды оказаться в списках судей нового Верховного суда Украины.

При этом Национальным антикоррупционным бюро совершенно осталось без внимания расследование, проведенное аналитиками проекта «prosud», которые установили несоответствие между фактическими доходами судьи и многомиллионным материальным состоянием судьи Анатолия Емца и его семьи.

Разбираясь, откуда ошеломительные материальные успехи судьи Емца, редакция натолкнулась на информацию о том, что «незапятнанная» репутация Анатолия Емца связана с тем, что он лично денег от клиентов «не берет» . Для этого у Анатолия Емца есть проверенная команда «Горецкий & партнеры» под руководством его крестника, адвоката Олега Горецкого.



На фото: Олег Горецкий

Именно Олег Горецкий, как стало известно, является тем связующим звеном, которое не смогли отыскать наши коллеги из издания «prosud». Он лично проводит встречи, договаривается о суммах незаконного вознаграждения за вынесение Емцем решений, и естественно, принимает от благодарных сторон судебного процесса деньги для передачи Анатолию Емцу. И непосредственно адвокаты «Горецкий & партнеры» Горецкая Марьяна, Старовойтова Дарина и другие, сопровождают в Верховном суде дела, которые находятся в производстве Анатолия Емца.

Без сомнения, будучи опытным судьей, Анатолий Емец организовал картель, обеспечивающий ему обогащение и минимальные риски быть пойманным на взятке.

Но информации стало на много больше, и есть надежда, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не оставит без надлежащего расследования коррупционный дуэт адвоката Горецкого и судьи Емца.

Напомним, что в этом году СМИ уже писали о визитах этих двух персонажей на фейковые конференции в США, главной целью которых была перекачка коррупционных денег в Маями, где собственно проживает сын нашего героя.

Но в тоже время, опытный судья забывает, что за свои действия отвечать придется за американским законодательством, а не перед своими лояльными коллегами.

Источник – ПОЛИТРАДА

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