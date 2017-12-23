Рейдеры снова атакуют аграрный сектор страны

Старая схема аграрного рейдерства снова работает!

Украинская компания ООО «Аграриан 2016» подверглась рейдерской атаке со стороны нескольких бизнесменов-аферистов и вошедшего с ними в преступный сговор следователя полиции. Добросовестная аграрная компания, которая платит налоги и развивает так важное на сейчас для нашей страны аграрное направление экономики, стала заложницей жадности аферистов от бизнеса и взяточника в погонах национальной полиции Украины. Деятельность компании остановлена, люди не имеют работы, а государство не получает налогов от деятельности компании.

По данным информированного источника знакомого с ситуацией, главным дирижером аферы является Зборовский Сергей Борисович, в рейдерство вовлечены также директор элеватора ООО «Агротрейд 2000» Андрей Владимирович Анистрай, директор ООО «Инсем-Агро» Иван Владимирович Тоцкий и старший следователь главного управления национальной полиции в Киевской области Сергей Олегович Гадайчук. Данные лица сработались в целях рейдерского захвата урожая, который пренадлежит ООО «Аграриан 2016».

Собраный урожай ООО «Аграриан 2016» был поставлен на хранение и доработку на элеватор ООО «Агротрейд 2000», что находится в Киевской области, Белоцерковском р-не, автодорога Киев-Одесса, 82 км + 500 м. Часть объема была продана ООО «Агратрейд 2000», но когда возникла потребность в продажи урожая другой компании, началось незаконное удержание товара с целью овладения всех объемов ООО «Аграриан 2016», общей стоимостью более 10 млн.грн.

Директор компании ООО «Аграриан 2016» Александр Гулько на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» заявил: «В этом году наша фирма обработала более 2000 га земли в Киевской области. Урожай, который мы собрали с площади около 373 га в Киевской области, Полесском районе, был завезен на элеватор ООО «Агротрейд 2000» для хранения. Были укладены договора покупки-продажи. Но покупатель не может забрать и оплатить продукцию в связи с рейдерством, что проводится на територии элеватора ООО «Агротрейд 2000». Это чистой воды аграрная афера! Мы сейчас несем большие убытки».

По словам адвоката и представителя компании «Бизнес и Право» Людмилы Балийчук, убытки сельхозпроизводителя оцениваются примерно в 20 млн грн.

«Сюда включены суммы, которые должны были быть получены за продажу сельхозпродукции; расходы, связанные с выращиванием урожая, с уплатой аренды земли под выращивания сельхозкультур и неустойки по договорам. С каждым днем убытки растут», – отметила адвокат.

По ее словам, речь идет об аресте урожая подсолнечника объемом 657,1 тонн, кукурузы – 654,8 тонн.

Л. Балийчук указала, что 11 декабря 2017 года было вынесено решение следственным судьей Шевченковского райсуда Киева о наложении ареста на урожай, производителем которого является ООО «Аграриан 2016», в целях сохранения вещественных доказательств, что проходят по уголовному производству в отношении третих лиц, не имеющих никакого отношения к ООО «Аграриан 2016» .

«18 декабря Шевченковским райсудом был наложен повторный арест на тот же урожай. Это, по нашему мнению, является недопустимым при наличии уже существующего незаконного ареста. На сегодня принимаются все меры для того, чтобы восстановить законные права как производителя сельскохозяйственной продукции, так и юрлиц, которые приобрели урожай», – сообщила адвокат.

ООО «Аграриан 2016» обрабатывает более 2 тыс. га земель в Киевской области. Агрокомпания специализируется на выращивании зерновых и масличных культур.

Потерпевшие стороны обращаются за помощью в сложившейся ситуации к антирейдерским организациям, прокуратуре и милиции.

По материалам “Рупор-инфо”

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