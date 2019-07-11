Самые актуальные обувные тренды 2019 сезона

Актуальные тренды сезона 2019 года определены актуальными дизайнами и часто сдержанным стилем.

Перед новым сезоном каждая женщина решает для себя какую пару обуви выбрать, зачастую останавливая свой выбор сразу на нескольких парах под разные случаи жизни.

Самыми трендовыми моделями дизайнеры определили лаконичность дизайнов, элегантность, но это совсем не означает, что обувь нового сезона будет не разнообразной и скучной.

Благодаря интересным оттенками, стильным декорам, ярким акцентам, разнообразным формам каблука и сочетанию текстур материала обувь станет изюминкой всего образа.

Женственные предметы гардероба для любительниц стиля

В сезоне 2019 года дизайнеры не стали делать ставку на высоту каблука, позволив женщинам выбирать между каблуком и низкой подошвой.

На пике популярности находятся сапоги-ботфорты, невероятно женственный предмет гардероба. Так же актуальными всегда остаются классические сапоги, невысокие ботильоны и сапоги в стиле кантри, которые вернулись на пьедестал моды несколько сезонов спустя.

Для любительниц стиля кэжуал дизайнеры предоставили сапожки в стиле милитари, что несомненно смогут оценить женщины с активным образом жизни, постоянно находящиеся в движении.

Список актуальных модных тенденций сезона 2019:

Чтобы знать самые актуальные акценты, которым дизайнеры придали большое значение в сезоне 2019 года, необходимо с ними обязательно ознакомиться:

– леопардовая расцветка – вернувшаяся леопардовая расцветка снова со всех фронтов завоевала сердца покупательниц. Это проявляется и в обуви, которая смотрится стильно и немного экстравагантно, поэтому у модниц не возникает сомнений купить леопардовые туфли или нет;

– стразы и камни – несомненный фаворит сезона в украшении сапог. Самым необычным вариантом является украшение каблука крупными камнями, что безусловно добавляет элегантности и уместно смотрится в праздничном образе. Летом отличным выбором для ярких look будут босоножки в стразах;

– змеиный принт – в новом сезоне ножки актуально подчеркивать сапожками со змеиным принтом для экстравагантности и дерзости образа. Отличный вариант для молодых и смелых девушек, не боящихся подчеркивать индивидуальность;

– платформа – актуальный вариант обуви многие сезоны подряд. Можно выбрать сапоги как на низкой, так и на высокой танкетке. Она всегда удобна и толстая подошва не даст замерзнуть ногам;

– красный цвет – невероятно сексуальный образ создаст красный цвет обуви, который ещё более ярко сочетается с замшевой тканью;

– форма каблука – сезон 2019 года диктует моду на толстый и аккуратный каблук. Разнообразные формы и размеры ставят его на первые позиции по популярности, а фантазия дизайнеров удивляет формой и материалами, из которых он изготовлен;

– белый цвет – именитые дизайнеры диктуют такую интересную тенденцию, как обувь в белом цвете. Она чудесно подчеркнёт осенне-зимний образ и сочетается со всеми типами верхней одежды;

– шнуровка – великолепное решение не только для более грубого стиля обуви, но и сегодня достаточно актуальна даже для классических сапог или ботильонов. Для необычного образа есть возможность заменить привычные шнурки на атласные ленты;

– острый носок – как неоспоримая классика, которая является всегда актуальной. Превосходное сочетание для женственности и элегантности;

– металлик – смелый образ можно создать с помощью обуви этого цвета. Тренд взят из ярких восьмидесятых, ставший невероятно популярным в этом сезоне, что выражено в аксессуарах и элементах декора в одежде.

Творческих находок и трендовых образов!

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