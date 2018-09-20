С народного депутата Андрея Антонищака могут снять депутатскую неприкосновенность

Уже несколько месяцев идет война за контроль над таможней между правительством Владимира Гройсмана и местными элитами. Что же касается местных элит – они не хотят терять лакомый кусок, поэтому вынуждены включиться в борьбу.

Так, 3 сентября, была развернута кампания относительно пикетирования Львовской таможни. Общественные активисты требовали проведения прозрачного конкурса на должность руководителя таможни и решить проблемы с очередями на границе с Польшей. Под их давлением, главный таможенник, новоназначенный Левко Прокипчук был вынужден написать заявление на увольнение. Деятельность таможни была парализована несколько дней, в результате государству был нанесен ущерб.

После протестных акций Служба Безопасности Украины вызвала на допрос организатора протестов Ивана Спринского, главу ОО «Рабов в рай не пускают» и «Люстрационной приемной» во Львове. Как сообщают источники близкие к активисту он дал показания, что заказчиком протестных акций выступает народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Антонищак.

По сообщениям местной прессы А. Антонищак в течение последних двух лет контролировал предыдущее руководство Львовской таможни и непосредственно причастен к коррупционным схемам, в частности контрабанды автомобилей и китайской одежды.

Как сообщает from-ua, “по нашим источникам Генпрокуратура готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с А. Антонищака”.

За материалами from-ua.com

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