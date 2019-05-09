Розклад проведення ЗНО-2019 з усіх предметів
21 травня розпочнеться основна сесія
Цьогорічна Державна підсумкова атестація (ДПА) стартує вже 14 травня, а Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – 21 травня.
Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації.
ДПА для учнів 4-х класів відбудеться з 14 по 24 травня. Вони будуть здавати два предмети – українському мову та літературу і математику.
Учні 9-х класів матимуть ДПА з трьох предметів – українська мова, математика та предмет за вибором школи. Атестація триватиме с 4 по 19 червня. Видача документів про освіту – з 14 червня.
Основна сесія ЗНО для учнів 11-х класів почнеться 21 травня тестуванням з математики та завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Видача документів про освіту – 26 та 27 червня.
Останній дзвоник в усіх класах – 31 травня.
Наприкінці квітня Український центр оцінювання якості освіти закінчив обробку реєстраційних документів осіб, які виявили бажання взяти участь в цьогорічному зовнішньому незалежному тестуванні.
Цього року на ЗНО зареєструвалося менше учасників, ніж торік
Для участі в основній сесії зареєструвалася 354 051 особа. Найбільше учасників ЗНО серед нинішніх випускників шкіл – 53,07%. 37,57% зареєстрованих – це учні закладів професійної освіти і 9,36% -випускники минулих років.
За матеріалами tsn.ua