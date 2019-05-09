Розклад проведення ЗНО-2019 з усіх предметів

21 травня розпочнеться основна сесія

Цьогорічна Державна підсумкова атестація (ДПА) стартує вже 14 травня, а Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – 21 травня.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

ДПА для учнів 4-х класів відбудеться з 14 по 24 травня. Вони будуть здавати два предмети – українському мову та літературу і математику.

Учні 9-х класів матимуть ДПА з трьох предметів – українська мова, математика та предмет за вибором школи. Атестація триватиме с 4 по 19 червня. Видача документів про освіту – з 14 червня.

Основна сесія ЗНО для учнів 11-х класів почнеться 21 травня тестуванням з математики та завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Видача документів про освіту – 26 та 27 червня.

Останній дзвоник в усіх класах – 31 травня.

Наприкінці квітня Український центр оцінювання якості освіти закінчив обробку реєстраційних документів осіб, які виявили бажання взяти участь в цьогорічному зовнішньому незалежному тестуванні.

Цього року на ЗНО зареєструвалося менше учасників, ніж торік

Для участі в основній сесії зареєструвалася 354 051 особа. Найбільше учасників ЗНО серед нинішніх випускників шкіл – 53,07%. 37,57% зареєстрованих – це учні закладів професійної освіти і 9,36% -випускники минулих років.

За матеріалами tsn.ua

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