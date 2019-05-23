Російський план знищення Київського патріархату та Патріарха Філарета досяг апогею

24-25 травня Патріарха Філарета хочуть позбавити можливостей займатися церковними справами.

План по знищенню Київського патріархату, як найвищої форми автокефального устрою Української православної церкви, Москва не зупинила навіть після отримання українцями Томосу.

У результаті роботи з новообраним предстоятелем ПЦУ, митрополитом Епіфанієм з метою досягнення його повної лояльності та змушення до співпраці проти Філарета, промосковським групам вдалося досягти свого. З одного з найближчих прибічників Філарета Епіфаній перетворився на запеклого ворога. Епіфанія зламали та зробили своїм засобом у цій антиукраїнській геополітичній грі.

На початку травня розпочалася масова, планована та добре профінансована інформаційна атака проти Патріарха Філарета та ідеї Київського патріархату. Уже завтра, 24 травня, має відбутися засідання Священного Синоду, а 25 травня – Архієрейського собору Православної церкви України. На цих заходах можуть бути прийняті рішення про позбавлення Патріарха Філарета статусу керівника Київської столичної кафедри та відправлення його на спокій. Цей статус має заборонити патріархові Філарету займатися церковними справами, висвячувати священиків і єпископів. Це фактична примусова ізоляція непокірного до Москви Патріарха Філарета.

Цього разу ідею Київського патріархату, за яку страждали та віддавали життя мільйони наших співвітчизників і про яку ще мріяв Київський митрополит, святитель Петро Могила, і нині яку персоналізує та відстоює Патріарх Філарет, хочуть спробувати знищити руками українських архієреїв на чолі з предстоятелем ПЦУ – митрополитом Епіфанієм.

Люди, віряни, політики та церковники, котрі розуміють всю несправедливість та шкідливість рішення про позбавлення Патріарха Філарета свого статусу, мають підтримати Патріарха, та не допустити знищення Київського патріархату.

24 травня в 10:00, усі, кому не байдужа доля УПЦ, доля України, незалежність від Москви, приходьте підтримати цю ідею до Софії Київської! Бо потім буде пізно, і російський план знищення спрацює у повну силу.

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