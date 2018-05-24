Решение актуальных проблем: что наука говорит о пробиотиках?

Пробиотик пробиотику рознь. Целые культуры живых бактерий появляются естественным или искусственным способом для того, чтобы привести в порядок кишечную микрофлору. Есть смысл исследовать и обсуждать бактерии, которые происходят из настоящей живой человеческой микрофлоры, а также если они адаптированы для жизни в пищеварительной системе.

Бактерии L. reuteri (препарат БиоГая) хорошо зарекомендовали себя в мировой врачебной практике.

Особенностью культуры L. reuteri является постоянное изучение свойств, проведение клинических испытаний с участием особых групп пациентов: недоношенные и новорожденные младенцы, груднички, беременные, взрослые и пожилые, также есть опыт использования у людей с ВИЧ-статусом. Результаты исследований БиоГая были опубликованы в научных журналах — 146 статей от ведущих специалистов по направлениям педиатрия, гастроэнтерология, отоларингология, онкология, стоматология, дерматология, иммунология.

Какие выводы подтвердились после исследований

Польза штамма L. reuteri DSM 17938 воздействует антагонистически на патологические микроорганизмы, а желудочно-кишечный тракт, как часть иммунной системы, в полной мере выполняет свою защитную функцию.

Доказана безопасность препарат БиоГая для разных возрастов, начиная с рождения, включая особые группы пациентов.

Пробиотическая культура полностью заселяет ЖКТ на всем его протяжении (включая ротовую полость) и функционирует временно, пока не произойдет нормализация микрофлоры.

Прием БиоГая во время острой ротавирусной инфекции помогает восстановлению организма после оральной регидратации — Shornikova et al. 1997; Eom et al. 2005.

Обнаружен защитный эффект ЖКТ на фоне приема L. reuteri при антибиотико- и химиотерапии, лечении инфекции бактериальной природы, ассоциированной с H. pylori — Lionetti et al. 2006; Cimperman et al. 2009; Aiello et al. 2009.

Дети и взрослые, состоящие в организованных коллективах, ежедневно получали в пищу пробиотик, в результате чего зарегистрировано меньше визитов к педиатру, снизилась общая продолжительность температурного периода, уменьшилось количество пропусков дошкольного учреждения и места работы. Плацебо-контролируемые исследования проводились в 2005-м году специалистами Weizman и Tubelius.

Младенцы с коликами, получающие препарат, меньше кричат и плачут, лучше опорожняют кишечник, нормализуются физические показатели желудка, такие как степень опорожнения, миоэлектрическая активность. Предположительно дети меньше кричат на фоне приема БиоГая благодаря улучшению моторики кишечника, более высокой пищевой толерантности и снижению болевых симптомов.

Известный в мировой практике и в Украине препарат БиоГая купить в Киеве можно не выходя из дома на сайте https://mixtura.ua/. Для профилактики, комплексной терапии и облегчения приступов кишечной колики, срыгивания, запоров у младенцев, капли БиоГая разрешены для применения с первых дней жизни и официально рекомендованы Ассоциацией неонатологов Украины.

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