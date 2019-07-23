Репутация как фактор выбора застройщика для покупки жилья

Создавать новые архитектурные объекты в мегаполисах — это одновременно большая ответственность и большое искусство.

Чтобы сделать дом комфортным не только для его жителей, но и для горожан, SAGA Development тщательно изучает мировой опыт. Девелоперская компания сопровождает проект на всех его этапах: от урбан-анализа до завершения строительства и обеспечивает качественное функционирование дома после сдачи его в эксплуатацию.

Принципы работы SAGA Development

Строительство начинается не с фундамента. Прежде чем проектировать дом, девелоперская компания изучает контекст территории. Урбан-анализ, исследования общественного мнения, детальная разработка функционального наполнения и забота о социальной значимости — все это зона ответственности застройщика.

SAGA учитывает архитектурную морфологию города и стремится создать комфортное пространство для жизни, которое станет неотъемлемым элементом урбанистической среды и новым центром притяжения. Девелоперская компания акцентирует внимание на качестве материалов и должном уровне выполнения строительных работ. Заботится о качественном сервисе.

Проекты SAGA Development

SAGA Development занимается реализацией более 15 проектов жилой и полифункциональной недвижимости. География деятельности охватывает территорию Киева, центр Борисполя и побережье Черного моря в Одессе. В эксплуатацию уже сданы ЖК NEW YORK Concept House, ЖК BRISTOL Comfort House и первые секции RYBALSKY. В портфеле застройщика также флагманский проект CHICAGO Central House, EINSTEIN Concept House, PHILADELPHIA Concept House, KANDINSKY Odessa Residence, HAPPY HOUSE и др.

В партнерстве с Perfect Group и Citex Development девелоперская компания занимается ревитализацией территории Одесского судоремонтного завода. К элементам внутренней инфраструктуры нового квартала ART KVARTAL City Space относятся концептуальные коворкинги и офисный центр, детский игровой клуб и центр детского развития, фермерский рынок и гипермаркет, фитнес-центр, модные кафе, рестораны, бары и пр.

В июне был объявлен старт продаж квартир в новом клубном доме WASHINGTON Concept House, который строится на Печерске. В жилом комплексе бизнес-класса предусмотрены винный погреб, домашний кинотеатр и Cigar lounge.

Проектно-разрешительную документацию можно запросить в отделе продаж. Копии есть на официальных сайтах проектов. Наблюдать за динамикой строительства можно в режиме реального времени благодаря камерам, установленным на строительных площадках. На официальных сайтах проектов и их страницах в Facebook регулярно публикуются фотоотчеты, позволяющие сделать выводы о темпах выполнения работ.

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