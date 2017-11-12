Найщасливіші люди у світі живуть в Норвегії, Данії та Ісландії

Україна ж займає аж 132 місце, скотившись вниз на 9 сходинок порівняно з минулим роком.

Рейтинг найщасливіших країн щорічно складає Мережа Організації Об’єднаних Націй з питань сталого розвитку. Експерти оцінюють такі фактори життя у кожній країні: ВВП на душу населення, кількість здорових років очікуваної тривалості життя, соціальна підтримка (хто може на неї розраховувати у випадку проблем), довіра (рівень і сприйняття корупції в уряді і бізнесі), свобода у прийнятті життєвих рішень та благодійність, пише 24 канал.

Перелік країн першої десятки не змінився за останні два роки, щоправда, відбулася ротація позицій деяких країн. Так, у 2015-му Норвегія посідала 4-те місце, а в 2016-му злетіла на перше. У першій п’ятірці розташувалися виключно країни Північної Європи: крім Норвегії, це Данія, Ісландія, Швейцарія і Фінляндія. Скандинавське щастя пояснюється високим рівнем особистої свободи громадян, соціальної підтримки та зниження корупції. Хоча, наприклад, рівень ВВП на душу населення у США (14 місце) вищий – $53,000 проти $47,000.

Україна ж опинилася аж на 132-му місці зі 155-ти країн. Експерти ООН вважають, що найгірші справи в нашій країні з корупцією і довірою до влади. Так само погано оцінили особисту свободу українців. Благодійність в Україні – теж не на найвищому рівні. Єдине, з чим у нас склалося, – це рівень соціальної допомоги.

На жаль, навіть від країн-сусідів Україна відстає дуже сильно. Так, Словаччина, Польща та Росія опинилися у ТОП-50 “щасливого” рейтингу. 56-те і 57-ме місця розділили між собою Молдова та Румунія. Білорусь займає 67-му позицію. У першу половину списку “влізла” й Угорщина, посівши 75-те місце. Поряд з Україною в кінці списку опинилися африканські країни, а також Афганістан і Сирія.

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