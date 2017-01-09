Рейтинг країн з найбільшими проблемами склали експерти

Експерти Health Grove склали рейтинг країн, в яких було найбільше проблем у минулому році. Враховували економічні, політичні і соціальні показники

Країни із затяжною кризою не враховували. Йшлося про ті,в яких відчутне погіршення порівняно з 2015-м.

На першому місці називають Венесуелу. Країна переживає економічну кризу через падіння цін на нафту. У великих містах пройшли голодні бунти. Гроші настільки знецінилися, що їх важать замість рахувати. Бензин подорожчав у 60 разів. Річна інфляція склала 500%.

На другому місці називають Бразилію. Організація Олімпійських ігор вдарила по бюджету. Країна пережила епідемію вірусу Зіка. Народилися кілька тисяч дітей з мікроцефалією. До того ж із серпня тривають протести. Тоді парламент відправив у відставку президента Ділму Руссеф.

Найбільші проблеми із правами людини на Філіппінах. Там президент Родріго Дутерте дозволив самосуд над наркодилерами. Так убили вже майже 6 тис. людей. Корупціонерів пообіцяв викидати із вертольота. Заявив, що вже робив подібне.

Джерело: gazeta

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