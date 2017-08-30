Реінтеграція Донбасу: «Мова не йде тільки про території, йдеться про людей» – Ставнійчук

Політик вважає, що в питаннях встановлення миру в Україні у влади “права рука не знає, що робить ліва”

Крім обговорення анонсованого урядом «пакету реформ», новий політичний сезон відкриється ще одною очікуваною подією: парламент, вірогідно, отримає законопроект, який передбачає реінтеграцію Донбасу. Саме цей документ, який ще ніхто не бачив, набільш жваво обговорюється нині політиками та експертами.

Спікери пропрезидентської фракції вже встигли всіляко розрекламувати цей таємний документ, який, за словами нардепа Ірини Луценко готовий на «99,9 відсотків». За інформацією пані Луценко, в цьому законі Росія вперше буде кваліфікована як «Країна-агресор». Глава фракції БПП Атур Герасімов, однак, обмежується поки що декларативними заявами про те, що дух закону – «Донбас – це Україна і там живуть наші люди!»

Фахові експерти вказують, що аналізувати документ можна тільки тоді, коли з’явиться його текст.

Глава правління ГО «За демократію через право», фаховий юрист Марина Ставнійчук підкреслила в ефірі каналу «Ньюсван», що наразі не є зрозумілим, чим конкретно наповнене бачення владою процесу реінтеграції: «Ми знов говоримо про ймовірність, версії… Я далека від думки, що той закон, про який говорила на п’ятому каналі Ірина Луценко, буде в тій редакції, про яку вона казала. Цілком імовірно ми можемо отримати інший проект закону для публічного розгляду, не той, про який зараз говорять політики. Згадайте розмови початку літа, коли один з депутатів говорив про те, що реінтегровувати Донбас треба воєнним шляхом, інший казав, що будуть проведені вибори… Тобто там права рука не знає, що робить ліва».

На думку політика, мирний процес взагалі не є системним та виваженим, і ситуація навколо цього законопроекту не є виключенням: «Сьогодні немає жодної послідовності, стратегії в питаннях встановлення миру в країні. Представники громадянського суспільства, фахівці, експерти з першого дня воєнної агресії стосовно України, – навіть не воєнних дій на Донбасі, а з моменту анексії території Кримського півострову, АРК та міста Севастополь, – заявляли про те, що проти країни скоєна воєнна агресія. Бо анексія території – це різновид воєнної агресії. Влада ж упродовж трьох з половиною років наполягала на тому, що ми маємо тероризм, відповідно АТО..

Сьогодні «під закон» про реінтеграцію, Артур Герасімов розповідає про те, що там – наші люди, наші громадяни, Донбас – це Україна… Мабуть, пан Герасімов забув, що провладна більшість ухвалювала декілька постанов Верховної Ради, якими окуповані території розглядались як такі, на яких українська держава не забезпечує громадянам їхні права і свободи. І відступає від захисту прав і свобод людей, які залишились на окупованій території.

Сьогодні ж Герасімов каже – це наша територія і наші люди. А три роки тому ви не знали, що там наші люди? А коли півроку тому приймалося рішення про блокування цієї території?… Ви не знали, що там залишились громадяни України, – люди, які здебільшого просто не змогли виїхати? Мова іде про людей старшого віку, тих, хто не мали куди, за що і як виїхати.

Тобто у нас сьогодні продовжується той правовий і політичний хаос у питаннях війни та встановлення миру в країні, який ми спостерігали упродовж усіх трьох років».

Політик також звертає увагу на можливі проблеми із розглядом цього законопроекту: «Ситуація в парламенті патова – немає сформованої більшості а отже – немає коаліційної дисципліни при підтримці проектів. Сьогодні прозвучали заяви про те, що відповідний проект перш, ніж потрапити до парламенту, буде схвалений РНБО і тільки тоді переданий до ВР. Тобто треба розуміти, що силові варіанти тиску на народних депутатів при розгляді проекту не виключаються».

Ставнійчук вважає, що у влади досі не було чітко сформованої стратегічної позиції щодо воєнної агресії стосовно України, – «…не було правильної міжнародно-правової кваліфікації, не було визначено стратегічного плану повернення цих територій в лоно України. Мова ж іде не про самі території, вона в принципі іде про людей!»

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