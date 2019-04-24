Ребекка Хармс: «Новообраному президентові дуже скоро доведеться зустрітися з тим, що люди від нього відвернуться»

Світ ставить Києву високу оцінку за проведені вибори, однак продовжує пильно слідкувати за розвитком подій Україніі, розуміючи, що від нас можна чекати всякого.

Втім, схоже на те, що відповіді на питання, як дієво запобігти російській збройній агресії, якщо вона, не доведи Господи, раптом розпочнеться, нема не лише в новообраного та зовсім-зовсім «зеленого» в політиці президента Володимира Зеленського, але і у поважних европейських політиків. На цю тему докладніше – в ексклюзивному інтерв’ю журналіста ПіК зі спостерігачем на президентських виборах в Україні від Европейського парламенту Ребеккою Хармс.

– Під час виборів в Україні було чимало розмов про російський вплив. Росія навіть не приховувавала свої наміри не дати Петру Порошенку стати президентом вдруге. І російські ЗМІ відкрито підтримували інших кандидатів, жорстко атакуючи Порошенка. Наскільки, на Вашу думку, цей вплив змінив фінанльний результат кампанії?

– Я не можу судити вагу цього впливу. Але наскільки я знаю, багато українців уважно слідкують за російськими телеканалами. До певної міри слідкую за ними і я, тому добре знаю, що російські медіа говорять про Україну та українців – це суцільний негатив. І я розумію, що ця відкрита російська антиукраїнська пропоганда має свій вплив. Утім, я не думаю, що саме ця пропоганда у кінцевому підсумку визначила результати українських виборів.

– Тим не менше, підтримуваний Росією пан Зеленський, про якого як про політика ми всі все ще знаємо надзвичайно мало, зібрав надзвичайно великий врожай голосів…

– Я не та людина, яка має говорити, чому українці голосували за пана Зеленського. Це надто українське питання. Це дуже очевидно, що в Україні росте недовіра до старих політичних еліт, і ця недовіра по суті своїй значно значно ширша, ніж просто недовіра до пана Порошенка. Саме ця недовіра в кінцевому підсумку привела до голосування за пана Зеленського.

– Та чи не винекне скоро ситуації, коли українці дуже скоро розчаруються і в Зеленському – навіть незважаючи на всю його непричетність до старих еліт?

– Це може статися у будь-якій країні світу. Якщо люди мають дуже високі надії, і особливо – коли ці надії взаємовиключного характеру, це майже невідворотньо, що новообраному президентові дуже скоро доведеться зустрітися з тим, що люди від нього відвернуться. Від виграв вибори з величезною перевагою, люди дали йому значний кредит довіри, але я знаю Україну. Вся ця довіра дуже обмежена у часі. Тому я дуже раджу пану Зеленському та його команді якнайскоріше скооординувати свої дії з міжнародними партнерами щодо таких важливих питань, як боротьба з корупцією, проведення реформ та боротьба з бідністю.

– Чимало політологів та політиків в Україні прогнозують, що Росія, скориставшись недосвідченістю нового президента, тепер може інтенсифікувати свою агресію протии України, можливо навіть – у прямій військовій формі…

– Я сподіваюся, що цього не станеться. Я знаю ситуацію на фронті всі 5 років дуже добре. І я страждаю разом з українцями від цих спустошливих подій на сході України. Але я мушу сказати, що тепер це завдання не тільки для новообраного президента Зеленського, але і для всієї світової спільноти , щоб нічого подібного не сталося знову.

– Але що Европа, наприклад, може зробити, якщо станеться?

– Це все стосується дипломатії, чіткої та жорсткої дипломатії. У першу чергу – у нас є опція не вести бізнес з Росією як зазвичай – у разі загострення. На жаль, моя країна (Німеччина – ред.) підтримує Північний поток – 2. Я вважаю це посилає неправильні сигнали Кремлю.

– Ми знаємо, що бізнес в багатьох європейських країнах дуже незадоволений обмеженнями на ділові контакти з Росією…

– Це складне питання, звичайно. Я вважаю, що нам, німцям, пора розпочати перегляд своєї стратегії щодо імпорту енергоносіїв з Росії.

– Та все ж таки, якщо Росія знову піде на Україну війною, що Европа нам може запропонувати?

– Я вважаю, що найкращий шлях зупинити нову можливу російську кроваву ескалацію на Сході України – це зменшити залежність ЕС від російських газу та нафти.

Володимир СОНЮК,

політичний оглядач

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