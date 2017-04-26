Разновидности задвижек от “АРМСПЕЦМАШ”

Перекрытие потока рабочей среди может осуществляться посредством задвижки

Ее затвор, что управляется штоком, может перемещаться под прямым углом к направлению потока рабочей среды. Задвижка чугунная может оснащаться выдвижным или вращаемым шпинделем (последний еще называют невыдвижным). Если ваш трубопровод не ограничен монтажным пространством, то можно смело отдавать предпочтение выдвижным изделиям, ведь процесс их обслуживания намного проще, а износоустойчивость и надежность конструкции выше, чем у вращаемого аналога. Если же свободного пространства практически нет, то выбор падет на второй вариант. Если транспортируемая среда не может привести к коррозии элементов задвижки, то неудобств при эксплуатации не будет. Единственный нюанс: при обслуживании невыдвижную задвижку придется демонтировать. Так же современные задвижки могут существенно отличаться конструкционно. Детально об особенностях различных конструкций рассматриваемой арматуры вы можете узнать в разделе https://armaspetsmash.com/truboprovodnaja-armatura/zadvizhki официального сайта компании “АРМСПЕЦМАШ”. Здесь же можно приобрести необходимые задвижки с гарантией качества всех предложеных моделей. В ассортименте товары только от известных производителей по доступным ценам. Прямые поставки и только оригинальная продукция позволяет клиентам организации купить задвижку или другую интересующую арматуру с выгодой.

Какие материалы используют при производстве задвижек

Функциональные возможности задвижек зависят от основного материала. Изделия из латуни и бронзы встречаются не часто, имеют муфтовое соединение и условный диаметр не более 50 мм. А вот изделия из чугуна и стали нашли широкое применение в различных сферах, могут соединяться фланцевым методом. Если давление на участке трубопровода не превышает 10 бар, то можно смело устанавливать чугунную задвижку, а стальные изделия используют там, где требования к надежности предельные, а так же наблюдается высокая температура рабочей среды и огромное давление. Управление задвижкой может осуществляться следующими методами:

вручную посредством маховика;

посредством редукторного привода;

автоматически электроприводом

Как видите, при выборе оптимального изделия могут возникнуть трудности. Персонал компании “АРМСПЕЦМАШ” готов дать детальные консультации и подобрать для вас задвижку от надежного производителя с выгодным сочетанием рабочих характеристик и стоимости изделия.

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