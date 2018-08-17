Районный судья снова попала в центр внимания общественности – теперь в связи со своей ролью в судебных процессах по ДТП

Ранее многие СМИ сообщали о судье Новоодесского районного суда в Николаевской области.

Олеся Деминская попадала в объектив журналистских расследований из-за строительства 12 роскошных коттеджей на берегу Чёрного моря в Коблево – владелицей одного из них оказалась подававшая довольно скромную декларацию судья. Потом всплыл инцидент, когда Деминская назначила штраф в чуть больше чем 4 тысячи гривен за … незаконную продажу в Китай военных двигателей с судостроительного завода. Не так давно в киевских СМИ появились инсайды, что деятельностью Деминской по «схемам» вокруг сделок с прокуратурой Олеся Деминская попадала в объектив журналистских расследований из-за строительства 12 роскошных коттеджей на берегу Чёрного моря в Коблево – владелицей одного из них оказалась подававшая довольно скромную декларацию судья. Потом всплыл инцидент, когда Деминская назначила штраф в чуть больше чем 4 тысячи гривен за … незаконную продажу в Китай военных двигателей с судостроительного завода. Не так давно в киевских СМИ появились инсайды, что деятельностью Деминской по «схемам» вокруг сделок с прокуратурой заинтересовались в ГПУ

На этом фоне не остались в стороне и жители Новоодесского района. Появление информации в киевских СМИ, инициированная Высшим советом правосудия проверка в отношении Деминской вдохновила их на сбор информации о противоправных действиях судьи. Таких свидетельств в группе Facebook набралось не мало. Свежий пример – деятельность Деминской по делам, связанным с ДТП.

Одна из местных жительниц с бизнесом в Николаеве неоднократно за последнее время попадала в ДТП, например 30 марта в Новой Одессе. Дело передаётся в суд, но Деминская его закрывает – за отсутствием состава административного правонарушения. Может, это и правильно. Вот только 8 августа в Николаеве эта же жительница Новой Одессы попадает в ДТП уже в Николаеве – не отреагировав на запрещающий сигнал светофора, она врезается в автомобиль Audi. К счастью, никто не пострадал.

Будем следить – как на этот раз среагирует судья Деминская, если, конечно, дело Новоодесской предпринимательницы снова достанется ей.

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