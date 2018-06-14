«Радикальні націоналісти отримують кошти з бюджету», – Олександр Соловйов

700 000 гривень отримала ГО «Голосіївська Криївка» та 440 000 гривень радикальна організація «С14», яка докладалась до знесення таборів ромів в Києві, обливання фарбою памятника Ватутіну в Маріїнському парку Києва, блокування в’їзду до Києво-Печерської лаври.

Про це повідомило Громадське радіо.

«Кошти радикалам – це все що потрібно знати про бажання влади дбати за національні інтереси громадян. Тільки в Києві є кілька десятків громадських організацій, які пропонують цікаві та потрібні соціальні проекти. Їхня мета дуже проста – розвиток громадянського суспільства, антикорупційна діяльність та допомога ветеранам АТО. Натомість бачимо що влада кошти виділяє радикалам діяльність яких відбувається в агресивний спосіб та порушує права людей», – прокоментував лідер партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов.

Єдиний нині доступний механізм впливу на подібні конкурси — звернення до ГПУ чи Мін’юсту, порушення проваджень, розслідування та подання відповідного рішення суду про протиправну діяльність організацій, що подають свої проекти, пише Громадське радіо.

В партії «РОЗУМНА СИЛА» зазначають, що фінансування радикальних організацій шкодить місії примирення українців, яких окремі політики розділяють на «правильних» та «ворожих». Україна для всіх єдина і кожен має право на висловлювання своєї точки зору та зберігати пам’ять свого минулого», – йдеться в заяві партії.

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