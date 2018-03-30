Радиаторы: недорогие, хорошие, разные

Как правильно выбрать новые батареи и не разориться на их покупке? Все необходимое найдется на Radiator.ua – качественные радиаторы по доступным ценам, полезные статьи, советы, консультации и бонусы.

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Стальные радиаторы. Недорогой вариант, идеально подходящий для систем отопления в частных домах, он отлично работает с незамерзайкой. Дополнительное преимущество батарей этого типа – возможность подобрать мощность не только по размеру, но и по толщине выбранной модели. Алюминиевые радиаторы. Отличное решение для многоквартирных домов с теплоносителем хорошего качества. Могут эффективно использоваться в частных домах с водой в качестве теплоносителя. Биметаллические радиаторы. Этот вариант рассчитан на многоквартирные дома и теплоноситель низкого качества. Биметаллические батареи стоят дороже других, но считаются предпочтительными для общественных сетей теплоснабжения. Чугунные радиаторы. Недорогой вариант для установки в многоквартирных домах. В отличие от остальных видов батарей, не позволяет так точно и быстро регулировать температуру. Также имеет узнаваемый классический дизайн.

Обо всех плюсах, минусах и особенностях использования каждого вида батарей можно узнать на сайте или проконсультировавшись со специалистами компании по телефону.

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