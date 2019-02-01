Питтєві системи

Чи споживаєте ви достатньо води за день? Здається, про те, що пити рідини потрібно достатньо чули вже всі. Але ж одне діло налити склянку води вдома і зовсім інше – пити в піших походах, на велопрогулянці, чи, наприклад, на змаганнях з гірського туризму, де кожна хвилина на рахунку.

Отож, для тих моментів, коли ви знаходитесь в русі та займати руки флягою не хочеться, існує питна система або гідратор. За статистикою, кількість рідини, випитої з гідратора, більше аніж з фляги майже наполовину, що запобігає обезводненню. А так як все геніальне – просто, то це нехитре пристосування складається з спеціального м’якого резервуару, трубки та клапана. А далі вже обираєте потрібний вам об’єм, зручну довжину трубки, також зверніть увагу, чи є у вашому рюкзаку спеціальне місце під питтєву систему та отвір для виведення трубки.

Отож, найбільш значною перевагою придбання такої системи на https://terraincognita.com.ua/turysm/backpacks/pittevi-sistemi/ є те, що з неї можна пити прямо на ходу, просто затиснувши зубами ковпачок клапана, коли це потрібно, не знімаючи вашого рюкзака з плечей, не просячи нікого дістати вам флягу, а потім класти назад. Здається, дрібниці, проте коли втомлені і ви, і ваші супутники, будь-яка додаткова дія може створити досить помітний психологічний дискомфорт.

Також варто відзначити, що зазвичай гідратор розміщується впритул до спинки рюкзака, що дозволяє найбільш оптимально розприділити вагу, а також при такому розміщенні вода краще зберігає свою температуру, адже прикрита речами, а також, на відміну від фляги, в гідраторі немає повітря: після наповнення рідиною він стискається, за рахунок цього вода довго не псується. Зауважте, що обов’язково потрібно одразу ж придбати додатково спеціальну щіточку для чистки трубки та перед тим, як покласти в рюкзак, перевіряти, чи добре закритий клапан та зафіксована трубка, адже якщо не виконувати це просте правило, можна не тільки опинитись з пустим резервуаром, а й промочити всі речі, що, погодьтесь, не буде радісною новиною.

Також варто використовувати додатково спеціальний міцний чохол з цупкого матеріалу, який запобігає механічним пошкодженням та зберігає температуру. Як не розгубитись серед усього різноманіття виробників, об’ємів та моделей? Спитайте у професійних продавців-консультантів, вони підберуть те, що потрібно саме вам. Радимо звернутись у фірмові магазини туристичного спорядження Терра Інкогніта, де ви знайдете найбільш відомі та якісні фірми виробників питтєвих систем, такі як Berghaus, Trimm, Deuter, MSR, Osprey, Salewa, Sourse, TerraIncognita, SeatoSummit. Знайти магазини ви можете за адресами:

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