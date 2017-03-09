Питання наступного траншу для України вирішиться 20 березня

Для завершення третього перегляду виконання Україною програми EFF та прийняття рішення щодо виділення наступного траншу рада директорів МВФ збереться 20 березня

Про це повідомив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.

“Засідання Ради директорів (МВФ – ред.) призначено на 20 березня”, – заявив представник Фонду.

Він нагадав, що минулими вихідними керівництво України і МВФ досягли порозуміння щодо третього перегляду програми. “Якщо подивитися на історію підтримки Фондом України, я думаю, це найбільший прогрес, досягнутий за всі часи в рамках програм для України”, – зазначив Райс.

Представник Фонду також зауважив, що цього тижня міністр фінансів України Олександр Данилюк, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, провів переговори у МВФ. “Він зустрівся з Девідом Ліптоном, першим заступником директора-розпорядника МВФ, а також представниками Фонду для обговорення наступних кроків”, – сказав представник Фонду.

Джерело: ukrinform

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