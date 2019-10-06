Письмо Владимиру Зеленскому: никаких рекомендаций, просто немного израильского опыта

За ініціативи та підтримки Центру Дослідження Росії, особисто – Володимира Огризка, – розпочинається публічна дискусія на тему «Росія – організаторка, натхненниця та спонсорка тероризму у світі».

Я с интересом посмотрел обращение президента Украины к народу. Зеленский говорил уверенно и мне, хоть и стороннему наблюдателю, было понятно: это не наигранное, не актёрское. Президент действительно уверен в необходимости продвижения к миру и Нормандский формат, по его словам, является единственной площадкой для прогресса в этом направлении.

Я не живу в Украине и не собираюсь что-то рекомендовать президенту суверенного государства. Я лишь предлагаю короткое напоминание об израильском опыте попытки достижения мира на рубеже двух веков.

Этот опыт проводили люди, в чьих политических, а ещё более – военных талантах никто не сомневался. Инициатором мирного процесса в формате Осло был премьер-министр Ицхак Рабин, завершить этот процесс старался премьер-министр Эхуд Барак. Президентом Израиля в этот период был Эзер Вайцман. Все трое – боевые генералы. Рабин и Барак возглавляли Генштаб ЦАХАЛ. Вайцман разработал и реализовал операцию «Мокед», того самого превентивного удара по силам арабских армий, результатом которого стала победа в Шестидневной войне 1967 года. Все трое были министрами обороны, причём в правительствах самых правых израильских политиков: Вайцман – у Менахема Бегина, Рабин – у Ицхака Шамира, Барак – у Биньямина Нетаньяху. Все трое имели опыт в международной политике: Рабин после демобилизации работал послом Израиля в США, Вайцман был одним из разработчиков мирного договора с Египтом, Барак возглавлял МИД в правительстве Шимона Переса. Всё это я перечисляю только для того, чтобы обосновать свою мысль о том, что в случае с Бараком, Вайцманом и Рабиным речь идёт об опытных профессионалах.

Между тем, в лицо этим заслуженным людям бросалось такое же обвинение в предательстве. Это было несправедливо по отношению лично к ним, но сам формат Осло и заложенная в нём «формула урегулирования арабо-израильского конфликта» была изначально ошибочной. Сама технология реализации, никто не спорит, действительно благих намерений о прекращении вооружённого конфликта, была неверной. Вместо вожделенного мира начался новый этап вооружённого противостояния. Я бы не стал лезть со своим уставом во внешнюю политику Украины, но уж слишком яркие напрашиваются параллели.

Рабин также утверждал, что на границе (по реке Иордан и на Голанских высотах) могут быть только одни военные формирования – израильские. Рабин тоже был уверен, что именно поэтапный план является наиболее точной технологией достижения мира и спокойствия. В результате в 2000 году Барак был вынужден заявить, что у нас попросту нет партнёра для достижения мира. Вкратце это так, но между этими годами (1993 – декларация о начале мирного процесса и 2000 – заявление Барака) было много крови. За первые 7 лет (1993 – 2000) мирного процесса в терактах, устроенных «партнёрами по переговорам», погибли 269 израильтян.

Заявление Барака тоже появилось не на пустом месте. Два террористических образования перешли от точечных терактов к открытой войне с Израилем, в которой за четыре года погибли 1017 израильтян и ещё 5598 человек получили ранения разной степени тяжести.

На настоящий момент ситуация в Израиле в 1993 году и сегодня в Украине представляется едва ли не зеркальной. В 1993 Израиль только начал выход из полосы экономического кризиса и логическим продолжением мирной внутренней политики стала попытка урегулирования отношений с двумя террористическими анклавами: в Иудее и Самарии и в Секторе Газа.

Почему же столь опытные военные и политики не смогли достигнуть поставленной цели? Причины провала, на мой взгляд, таковы.

Ошибочный принцип «поэтапного урегулирования». «Поэтапное урегулирование» позволяет недобросовестному контрагенту только отхватывать новые и новые куски территорий, тщательно протоколируя даже гипотетическое упоминание возможных уступок. Классический пример: до сих пор бытующее утверждение, что якобы Ицхак Рабин «отдал Голанские высоты». Так интерпретируются слова Рабина, сказанные в беседе с госсекретарём США: пусть сначала откажутся от планов уничтожения Израиля, устроят демилитаризованную зону до Дамаска и наладят с нами официальные отношения – только тогда можно обсуждать вопрос суверенитета на Голанских высотах. Точно так же и Арафат был уверен, что ему уже обещали подарить Иерусалим. Ведь в понимании Арафата Иерусалим – арабский город (если хотите – мать городов арабских). Избегать расплывчатых формулировок, которых как хватало в формуле Осло, так предостаточно и в формуле, выработанной Нормандским форматом. Расплывчатые формулировки однозначно и немедленно трактуются недобросовестным контрагентом в свою пользу. Пока вы после наступления следующего года «при обсуждении всеми политическими силами страны» будете искать новую формулировку, ваши противнику начнут устанавливать «факты на местах», основываясь на своём «законном праве», выведенном ими из тех самых расплывчатых формулировок. Обратите внимание, с кем имеете дело. В самопровозглашённых республиках нет политиков, есть только террористы. Думаю, не нужно долго доказывать, что Арафат и Синуар именно террористы. Поэтому для Арафата даже подписанные договоры с Израилем стоили не больше, чем договор пророка Мухаммеда с курейшитами. Извините, если это прозвучит грубо: когда проигрывают шулеру? Когда он из рукава достаёт лишнего туза? Нет! Шулеру проигрывают ровно в тот момент, когда садятся с ним играть. Вы добровольно оказываетесь на поле преступника, где только один хозяин – сам шулер.

Господин президент! Хотя есть ещё много достойного упоминания, я постарался всё изложить максимально сжато. Надеюсь, у Вас найдётся время ознакомиться с этим кратким текстом.

Ростислав ГОЛЬЦМАН,

глава комиссии по международным связям Союза журналистов Израиля.

Дискусія «Росія – організаторка, натхненниця та спонсорка тероризму у світі» – це спроба вкотре привернути увагу світу до- послідовного нищення Росією міжнародного права;

– до необхідності міжнародної протидії проникненню Росії до фінансових, силових, медійних організацій та структур різних країн;

– до нагальної потреби невідкладно перейнятися проблемами аерокосмічного, екологічного, кібертероризму, де Кремль виступає і організатором, і спонсором новітнього тероризму. Не гребуючи й, так би мовити, традиційними терактами.

Держава-агресорка, окупантка, руйнівниця міжнародного права, натхненниця, організаторка та спонсорка тероризму – від Криму, Сирії, країн Європи до Америки та Африки – має пам’ятати про силу протидії, про невідворотність міжнародного суду.