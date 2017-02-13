Приходи жениться: Stylus.ua приурочил акции и скидки ко Дню всех влюбленных

Ко Дню святого Валентина интернет-магазин Stylus.ua запустил акцию «Приходи жениться!» и снизил стоимость 60 популярных товаров до 50%

День всех влюбленных — пожалуй, один из немногих праздников, который вызывает поистине искренние эмоции. В этот день влюбленные дарят друг другу валентинки, показывая насколько трепетно относятся друг к другу. И задача любящего — выбрать такой подарок на День Валентина, который не просто порадует вторую половинку, но и сделает этот день незабываемым.

14 февраля не за горами, а у многих нет никаких идей по поводу того, что подарить. Как раз в преддверии праздника есть отличная возможность выбрать полезный, а главное, недорогой подарок.

В интернет-магазине Stylus.ua проходит акция ко Дню всех влюбленных — скидки до 50%. В распродаже участвуют товары разных категорий: смартфоны, гаджеты, акустика, радиоуправляемые модели, мелкая бытовая техника, аксессуары к носимым и мобильным устройствам.

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