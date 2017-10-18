Провинциальное тарифообразование: кооперативная обдираловка на мелитопольщине

Несогласным грозило отлучение от электричества…

Понятно, что на фоне глобального беспредела в Украине, беспределы более мелкого калибра воспринимаются, как нечто малозначимое. Особенно, если речь идет о каких-то кооперативах, да еще и на каких-то выселках. Достаточно далеко от Печерских холмов. В тех небольших населенных пунктах, где, несмотря на войны и революции, мало что изменилось со времен написания Гоголем “Ревизора”.

Где во властных кабинетах соседствуют кумовья, сватья, сестры, братья, отцы, матери, сыновья, братья, сестры и прочие зятья с племянниками.

Которые свято берегут крепость цемента, которым они сращены. А чужаков принято пожирать.

Да, в Киеве тоже наблюдается подобная картина.

Просто рыбы эти имеют разный размер.

Но процесс гниения одинаков…

Вот вам история про одну такую провинциальную рыбку.

Начнем с вопроса:

Вы готовы, читатель, по повелению нанятого вами же менеджера, начать платить за 1 киловатт электроэнергии по 2 гривны 40 копеек?! Нет? Ну, да, вы, конечно, можете отказаться… но тогда через 10 суток вам отрежут электричество. А, чтобы вернуться к благам цивилизации, вам придётся за свой счёт заказывать вышку, приглашать электрика и т. д.

— Что за горячечный бред? — воскликнет искушённый в тарифной политике обыватель. И будет посрамлён, ибо нет предела совершенству…

КОРОЛЬ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Обслуживающий кооператив (ОК) «Станкостроитель», что находится в Мелитопольском районе Запорожской области, столь невелик, что ему не нашлось места на карте Родины. Постоянно проживающих там не более 25–30 семей, некоторые из них здесь же и прописаны. Остальные — дачники, время от времени появляющиеся в своих владениях. До недавнего времени — тихое неконфликтное место, где при встрече люди улыбались друг другу, совместно отмечали праздники, а возникающие иногда недоразумения улаживались быстро и к всеобщему согласию.

Всё изменилось в конце мая 2016 года. Точнее, с того момента, как кооператив возглавила Ольга Петровна Назарова.

Восхождению госпожи Назаровой на трон предшествовало одно немаловажное обстоятельство: её подруга, казначей «Станкостроителя» Елена Воробина, по рассеянности спутала свои средства с общественными, в результате чего кооперативная казна опустела. Если бы об этом узнал председатель кооператива, разразился бы скандал с непредсказуемыми последствиями. К тому же приближалась проверка. А поскольку закрыть зияющую дыру было нечем, осталось одно средство — небольшой дворцовый переворот. И план Воробиной-Назаровой сработал на славу. На очередном «общем» собрании в присутствии горстки людей действующий председатель был низложен, а на его место возведена Ольга Петровна.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ…

Первым делом свежеиспечённый руководитель изымает кассу у проштрафившегося казначея. Часть исчезнувшей денежной массы Ольге Петровне пришлось временно доложить в казну из собственного кармана в свете грядущей проверки ревизионной комиссии. Наличность Назарова пристроила на своей банковской карте. Увы, получить информацию о движении общих денег на личном счёте по сей день не представляется возможным — Назарова упорно отказывается предъявить документ из банка о движении средств, что наводит на смутные подозрения.

В конце 2016 года в кооперативе возникла необходимость внести некоторые изменения в устав с последующей его перерегистрацией.

Изменения в устав, как известно, принимаются исключительно на общем собрании. Но, как назло, дел на основной работе председателя накопилось по горло (Госпожа Назарова преподаёт прикладную математику в местном университете), и времени на совместительство не осталось.

Пришлось сочинить протокол общего собрания, тем более что наиболее продвинутый член правления, в прошлом работник милиции и юрист, заверил Ольгу Петровну, что с юридической точки зрения опасности никакой и многие так делают.

Документ был изготовлен (присутствовало якобы 105!!! виртуальных членов кооператива) и заверен у нотариуса Тамары Бондарь. Которая засвидетельствовала, что в её присутствии подпись на этом протоколе, как и положено, поставила и секретарь правления Светлана Куцык.

Но возникла маленькая неувязка — оказалось, что Светлана Куцык гостила в это время у родственников в Западной Украине.

Так же “легко” была осуществлена и регистрация устава госрегистратором Кристиной Левадной.

Правда, на сегодня госпожа Левадная после вмешательства Минюста временно занимается менее хлопотными делами. Поскольку ей на 6 месяцев заблокирован доступ к госреестру, а в её отделе проводится служебная проверка.

Апофеозом же деятельности Назаровой стал тарифный скандал — Ольга Петровна вывела формулу «Назарова+» (не путать с «Роттердам+»), согласно которой с марта сего года всем жителям ОК «Станкостроитель» надлежало платить по 1грн.90 коп. за первые 250 киловатт электроэнергии и по 2 грн. 40 коп. за каждый последующий

Несогласным грозило отлучение от электричества.

Нет, электропровода пока никому не обрезали. Но, как рассказал осведомленный источник, попросивший не разглашать его имя, один из таких “несогласных” остался без интернета, когда ему перерубили кабель «Укртелекома». “Случайно” выкопав полуметровую ямку подле сторожки, где этот самый кабель пролегал.

За руку никто пойман не был — не ловить же самих себя (где проложен кабель, точно знали только госпожа казначей, её супруг (охранник по совместительству) и, понятно, председатель кооператива). И хотя статью 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) ещё никто не отменял, операция «Устрашение строптивых» сработала.

Правда, ненадолго.

После хождений “несогласных” по инстанциям появился официальный ответ за подписью начальника РЭСа, из которого следовало, что, в соответствии с двусторонним договором, с 01.03.2017 ОК «Станкостроитель» обязан оплачивать РЭСу электроэнергию по тарифу 1,40 + 20 % ПДВ /или 1,68/.

Статус кво удалось восстановить с первого июня. За кадром остались незаконно полученные деньги, которые по-хорошему никто возвращать не намеревается…

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!

Погоревав о потере лакомого куска тарифного электропирога, Ольга Петровна вспомнила, что в начале февраля 2017 года она выдала члену кооператива Лилии Панкратовой разрешение на проведение земельных работ с целью подключения к водопроводу.

Работа как раз подошла к концу, сотрудник «Водоканала» установил и опломбировал счётчик, жизнь начала налаживаться.

То, что Назарова распорядилась не своей и даже не кооперативной собственностью (жители каждой улицы являются пайщиками своего участка трубы), её не смутило. Ну, ошиблась, с кем не бывает, а за ошибки надо платить — вот пусть Панкратова и раскошелится на 200 долларов США… (По-видимому, работа со студентами приучила Ольгу Петровну производить расчёты в твёрдой валюте). При этом Назарова подсчитала, что каждому из 11 пайщиков она вернёт по 275 гривен, что в сумме составляет 3025 гривен. В математической смекалке предприимчивому председателю не откажешь: почти 100 долларов – неплохой гонорар за математические изыски. Большинство жителей улицы, ознакомившись с выданным Ольгой Петровной разрешением, от материальных претензий отказались. Тогда Назарова принялась науськивать на Панкратову дачников, редко посещающих кооператив — дала им номер сотового телефона Лилии и повелела звонить и требовать деньги. Результат — гипертонический криз (240 на 130) и приезды «скорой». Денег от этого больше не стало, но осадок остался…

Сходка, которой попытались придать статус общего собрания, состоявшаяся 14 мая сего года во дворе дома Ольги Петровны логично вписывается в общий алгоритм.

Собралось 47 человек.

Причем, семеро, убедившись в отсутствии кворума, немедленно ушли. Оставшиеся, (из которых далеко не все обладали правом голоса), осудили “смутьянов и бунтовщиков”, запретили пенсионерам Демиденко держать более двух коров, а заодно повысили зарплаты казначею и председателю.

Соответственно, возрос и ежемесячный взнос.

Ах, да… на посиделках было принято еще одно судьбоносное решение: запретить председателю, в нарушение закона и устава, выдавать справки и копии документов (хотя именно это как раз и входит в его непосредственные обязанности).

Естественно, что 40 человек во дворе трансформировалось в 60 на бумаге! Воистину, прикладная математика — великая сила!

А если кто-то откажется платить?…

Помните фразу всесильного управдома Варвары Сергеевны Плющ в исполнении Нонны Мордюковой в фильме “Бриллиантовая рука” : – А не будут брать, отключим газ…

КТО В ДОМЕ НАЧАЛЬНИК

Чувство безнаказанности порождает вседозволенность. Специфику методов руководства г-жи Назаровой кооперативом можно описывать долго: хамство и оскорбления людей, (оппонентов можно открыто называть придурками), визиты на ночь глядя в сопровождении джипа с какими-то мужчинами к спящим жителям под предлогом проверки показаний электросчетчика, етс, етс… Наломав дров (имеется в виду не изрядно поредевшая лесопосадка вблизи кооператива— это вопрос к «Зеленстрою»), Ольга Петровна с упорством, достойным лучшего применения, продолжает стоять на своём, крепко вцепившись в штурвал. Хотя самолёт давно вошёл в пике…

Понятно, что в демократическом государстве Украина может возникнуть резонный вопрос: а как же правоохранительные органы, прокуратура и прочие инстанции, призванные стоять на защите интересов граждан?

Для того, чтобы получить на него ответ, рекомендуется попробовать в порядке эксперимента пробить стену круговой поруки чиновников в том же Мелитополе…

Вместо эпилога

Однако подводить итог этой истории пока рано. Окончательную точку, надо полагать, все же поставят правоохранительные и судебные органы, изучив материалы по самоуправству, вымогательству, незаконной перепродаже электроэнергии, фальсификации и подделки документов… А ведь это далеко не полный перечень художеств председателя-преподователя. Поэтому ограничимся троеточием…

P.S. Из монолога одного из отчаявшихся членов кооператив “Станкостроитель”: “… Дороги приходят в негодность, после дождя – хоть надувной лодкой пользуйся… Проседают водопроводные трубы, в результате чего некоторые семьи практически сидят без воды… На все требования и мольбы ответ один – на это у нас нет денег! Решайте “свои” вопросы сами! Ваше дело – платить нам зарплату и терпеть все поборы, а “смутьянов” будем исключать из членов кооператива и отрезать от источников жизнеобеспечения… К сожалению, это типичный случай – в соседней “Сосновой поляне” вообще не зарегистрирован устав, нет легитимного председателя, а есть только требования “Дайте денег!”…Похожая история и в кооперативе “Аграрник”… Да, что там соседи… Такая картина по всей стране… Только на это никто не обращает внимания… Кооперативы – анахронизм, ненужный придаток, от которого все отмахиваются… Может, пора их передать их громадам, перевести под юрисдикцию близлежащих сельсоветов, чтобы жители не были отверженными просителями, а худо-бедно имели возможность хотя бы получать ту же субсидию на электричество…”

Все факты, описанные в материале, подтверждены документами, а также аудио- и видео записями, имеющимися в редакции.

Ольга КРАПИВНАЯ

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