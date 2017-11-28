Процесуальні кодекси офіційно опубліковані

У газеті «Голос України» офіційно опубліковано Закон України № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»

У новій редакції викладено Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс та Кодекс адміністративного судочинства.

Також внесено низку змін до Кримінального процесуального кодексу та ще декількох законів.

Передбачається, що нові процесуальні кодекси наберуть чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму.

А от деякі зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» наберуть чинності вже 29 листопада. Зокрема, це зміни до статті 82, якими передбачається, що у випадку реорганізації або ліквідації суду його судді можуть бути переведені поза конкурсом до суду того самого або нижчого рівня.

Також зміни внесено і до статті 106 про підстави дисциплінарної відповідальності суддів. Так, підставою для дисциплінарної відповідальності суддів вважатиметься умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків.

У Законі про судоустрій закріплюється, що Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України.

За матеріалами ukrainepravo.com

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