Прокуратурі можуть продовжити повноваження здійснення досудового слідства майже до кінця 2019 р. – М.Ставнійчук

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)” N5490 передбачає продовження повноважень прокуратури здійснювати досудове розслідування до 20 листопада 2019 року. Про це написала у своєму блозі член Венеціанської комісії (2007-2013 рр.) Марина Ставнійчук, передає УНН.

“Вишенькою та тортику” цього законопроекту є те, що пропонується виправити і цю дату (здійснення прокуратурою досудового розслідування до 15 квітня 2017 року – ред.) – та відповідно продовжити повноваження прокуратури щодо здійснення досудового розслідування аж до 20 листопада 2019 року”, – наголосила М.Ставнійчук.

Тому, за словами юриста, в разі ухвалення цього законопроекту №5490 слідча функція прокуратури залишається по факту ще майже на 3 роки! “А сама генпрокуратура озброюється небаченими повноваженнями та правами, перетворюючись фактично на державу в державі, на “преторіанську гвардію”, – підкреслила вона.

Крім того, продовжила М.Ставнійчук, у зареєстрованому законопроекті, який Президент просив розглянути як невідкладний, автори запропонували перенести процедуру ознайомлення з матеріалами справи безпосередньо до суду. Тобто, уточнила вона, матеріали справи будуть надаватися для ознайомлення сторонам не під час досудового розслідування, а на підготовчому судовому засіданні, після того, як слідчий орган передасть їх до суду.

“Тобто відтепер прокуратура або інший слідчий орган має привести до суду обвинуваченого та жбурнути на суддівський стіл стос матеріалів, які ніхто ще не бачив. І робіть з цим, що хочете! Таким чином з прокурорів та слідчих у нас роблять “панів”, а всі решта у кримінальному процесі – “холопи”. Сторона захисту не має взагалі прав на стадії досудового розслідування”, – сказала вона.

Серед іншого у проекті закону пропонується,зазначила М.Ставнійчук, продовжити строк досудового розслідування з 12 до 18 місяців “із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину або щодо якої здійснюється спеціальне досудове розслідування”.

На думку юриста, прокуратура отримує “зручний важіль тягнути справи аж до півтора року – варто лише надати справі відповідного “статусу”.

“Неважко передбачити, що у випадку прийняття законопроекту N5490, кількість “злочинних груп” різко зросте… А кримінальне провадження без забезпечення елементарних можливостей для сторони захисту з урахуванням ще й механізму зупинення кримінального провадження тягнутиметься вічно, або майже вічно…”, – переконана М.Ставнійчук.

До того ж, продовжила юрист, автори проекту документа запропонували внести зміни до статті 197 КПК, відповідно до якої збільшується сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування з 12-ти до 18-ти місяців. Вона уточнила. Що йдеться про “особливо складне кримінальне провадження щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою або злочинною організацією”.

“Задля логічного пояснення здійснення цієї прокурорської мрії (мати нескінченний термін утримування обвинуваченого та строк розслідування), автори запроваджують поняття “особливо складного кримінального провадження щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою або злочинною організацією”, – пояснила вона.

М.Ставнійчук вважає, що законопроект “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)” N5490 суперечать статтям 19, 22, 59, 62, 63, 64, 131-1, 131-2 Конституції України.

За матеріалами УНН

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