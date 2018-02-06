Прокат автомобилей разного класса в Одессе по доступной цене

На сегодняшний день прокат автомобилей пользуются большим спросом не только в нашем городе, но и по всей территории Украины. Это весьма удобная услуга, особенно если вы приехали в Одессу по работе, или же для отдыха. С ее помощью вы можете взять в аренду автомобиль на несколько дней и спокойно путешествовать по городу с комфортом. Кроме того, вы можете оформить прокат машин в Одессебизнес-класса, которые, безусловно, подчеркнут серьезность ваших намерений для заключения сделки с партнерами или же клиентами.

Прокат авто в Одессе позволяет подобрать автомобиль для каждого – http://www.paylesscar.com.ua/punktyi-prokata/odessa-aeroport. Наш автопарк достаточно большой, и здесь вы точно сможете подыскать оптимальный вариант для себя, который будет подходить вам по цене и по цели (для поездок загород, деловых поездок ы т.д.). Здесь вы сможете взять на прокат автомобили:

эконом-класс. Как правило, данный вид транспорта идеально подойдет для аренды гостям города, которые приехали отдохнуть в город на период отпуска или же самим жителям Одессы, не обладающим собственным транспортом. Если для вас важна повышенная мобильность в передвижении, то это один из самых подходящих вариантов для вас. Вы сможете быстро доставить документы с одного конца города в другой или же забрать родственников с аэропорта, вокзала и т.д.;

бизнес-класс. В основном данный вид транспорта используют в деловых целях. Если ваш автомобиль находится в ремонте или же вы хотите впечатлить важных для себя гостей, то этот вариант наиболее подходящий для вас. При необходимости вы можете вместе с машиной заказать водителя;

внедорожники. Это наиболее удобный вариант для вас, если вы решили отправиться в небольшое путешествие загород. Кроме того, в нашем автопарке вы найдете также и такие модели внедорожников, которые можно использовать и в представительских целях, как и автомобили бизнес-класса;

Микроавтобусы. Данный вид транспорта весьма удобным и практичным окажется для вас, если планируется отдых большой компанией или же всей семьей. Автомобили данной группы весьма вместительны и имеют сравнительно хорошую проходимость. С их помощью вы доставите своих гостей к месту торжества или же отдыха точно в срок.

Кроме того, вы независимо от класса автомобиля можете дополнительно заказать водителя, который будет сопровождать вас все время. В таком случае, вы можете быть уверены, что машина будет доставлено во время в любую точку города даже без вашего присутствия. Кроме того, вам не нужно будет отвлекаться постоянно на дорогу. Вы больше времени сможете выделить обсуждению делового проекта или же семье во время поездки.

Обращаясь к нам за прокатом авто, вы экономите свое время и деньги. Ведь только у нас вы можете оформить аренду транспорта любого класса всего за пару минут! Наш автопарк позволит подобрать машину, которая полностью удовлетворит ваши требования. Кроме того, у нас действуют разного рода скидки для постоянных клиентов! Уточнить все детали сделки вы можете у нашего менеджера, который с радостью ответит на все ваши вопросы в любое время суток.

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