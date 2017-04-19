Прохолодна погода залишить жителям столиці гарячу воду

Графік проведення гідравлічних випробувань переноситься на тиждень через стрімке похолодання.

Тому навіть “відключеним”киянам відновлять гаряче водопостачання.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

“Ми провели переговори з теплопостачальними організаціями та відкоригували графіки відключень гарячої води, оскільки на вулиці зберігається прохолодна погода. Вже зараз відбувається відновлення послуги мешканцям”, – сказав він.

За його словами, вже наприкінці тижня буде підготовлений новий графік.

Пантелеєв також наголосив, що у столиці не відновлюватимуть опалювальний сезон, оскільки це “недоцільно як із технічної, так і з економічної точки зору”.

Джерело: tsn.ua

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