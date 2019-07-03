Активістка Марія Гурняк висловила подяку режисеру, ведучій і голові ВГО “Лицарський Хрест” Оксані Тунік-Фриз за її діяльність. Про це вона написала в своєму блозі.

“Лицарі- це ті люди, які боролися і продовжують боротися за наше МАЙБУТНЄ… Дякую Богу, що дарує нам таких мужніх і відважних Лицарів своєї Землі, які роками виборюють правду і свободу, щоб ми були вільні і незалежні, щоб не були рабами на своїй БОГОМ даній Землі. І я вірю, що УКРАЇНА Була,Є І Буде! Такою могутньою, вільною, чесною, справедливою, незалежною, некорумпованою, квітучою, сильною і ЄДИНОЮ якою хотіли її бачити наші Герої неоголошеної війни…

Але я сьогодні, дуже хочу подякувати мужній жінці, яка цінує цю свободу і незалежність і пам’ятає завдяки кому- ми маємо мирне небо, завдяки кому- ми можемо сміятись і радіти, народжуватись, вчитись, працювати і просто ЖИТИ! Ця жінка- це Оксана Тунік – Фриз. Яка відчула душею, що про Героїв війни треба говорити, нагадувати,пам’ятати і шанувати. Вона старається огорнути всю Україну такою Шаною наших вірних, мужніх і сильних Захисників України, які не скорились і не зламались в Присягах на вірність Україні. Нагородження вже було і в Львові 14 березня цього року, де і був нагороджений Віктор – СПРАВЖНІЙ ЛИЦАР СВОЄЇ ЗЕМЛІ-ПЛАСТУН. ВІРИТИ БОГУ І УКРАЇНІ. Після невеличкого спілкування з п. Оксаною, я зрозуміла, що кожна історія і життя про Воїна, для неї- це біль і крик душі… Це вона робить з любові свого серця до кожного, щиро і з великою ШАНОЮ.

Адже, вона є і режисером і ведучою цього нагородження і переживає за все, щоб все було якнайкраще -для Небесних Лицарів у світлу пам’ять… для живих, потиснути руку і обійняти і подякувати за мирне небо, а суспільству нагадати в країні ВІЙНА… Дякую Вам п. Оксано і вашій команді за пам’ять і шану яку творите, щоб Україна пам’ятала своїх ГЕРОЇВ”.

Джерело: ua.today

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