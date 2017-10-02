Президент США оголосив 6 жовтня днем жалоби за жертвами стрілянини в Лас-Вегасі

Дональд Трамп оголосив про підняття державного прапору в знак вшанування жертв стрілянини в Лас-Вегасі

Таку заяву опубліковано в прес-релізі Білого дому.

“В знак поваги до жертв безглуздої акції насильства, вчиненої 1 жовтня 2017 р., владою, яка належить мені як Президенту Сполучених Штатів Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, наказую, що прапор Сполучених Штатів буде піднято у штаб-квартирі білого дому та всіх громадських будівель та майданчиків на всіх військових посадах і військово-морських силах, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в районі Колумбія та на всій території Сполучені Штати та його території та володіння до заходу сонця, 6 жовтня 2017 року”, – повідомлено в заяві.

Нагадаємо, масова стрілянина відбулась в неділю ввечері в готелі Mandalay Bay і в районі Лас-Вегас Стріп у Лас-Вегасі в Сполучених Штатах. За останніми даними поліції, 50 людей загинуло та ще 406 було госпіталізовано в результаті стрілянини.

“Я також наказую, що прапор повинен бути спущено у той самий час у всіх посольствах США, офіційних представництвах, консульських установах та інших об’єктах за кордоном, включаючи всі військові об’єкти та військово-морські судна та станції,” – сказано в заяві.

За матеріалами unn.com.ua

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