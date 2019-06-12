Президент призначив очільника Київської області

На сайті Президента оприлюднено указ про призначення В’ячеслава Кучера ТВО губернатора Київщини

Сьогодні Президент Володимир Зеленський указом №382/2019 призначив виконуючим обов’язки Київської облдержадміністрації В’ячеслава Кучера. Особисто я вважаю, що це серйозний крок у напрямку наведення ладу у столичному регіоні, і щиро вітаю В’ячеслава Анатолійовича із новим (хоча й нелегким) завданням.

Оскільки я вже не перший рік співпрацюю з паном Кучером у якості громадського радника, можу з власного досвіду стверджувати, що на цей раз відповідальність покладено на людину, яка якнайкраще може з цією відповідальністю впоратися. Працюючи на посаді заступника губернатора Київщини, В’ячеслав Кучер опікувався найболючющими ділянками соціальної сфери – зокрема, медициною, освітою та соціальним захистом. І, незважаючи на складну ситуацію в регіоні та країні, він зміг зберегти належне функціонування цих галузей. На відміну від звичайного способу дії багатьох високопосадовців – створення корупційних схем та використання службового становища – він завжди сумлінно і професійно виконував свою роботу. Особисто я його знаю як людину відкриту, яка завжди знаходиться на зв’язку з громадськістю і приймає громадян по всій області. Однак у той же час це людина жорстка, яка не терпить непрофесіоналізму, кумівства і спроб перетворити державні посади на теплу годівницю.

Я впевнений, що як чесний та висококваліфікований фахівець В’ячеслав Кучер впорається з покладеним на нього завданням. Київщина заслуговує, щоби нею керували професіонали, і це призначення дає їй такий шанс.

Шеф-редактор видавництва «Політіка і культура» Олег Ворошиловський

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