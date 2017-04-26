Преимущества гранитных бордюров

Всем известно функциональное предназначение бордюра, но далеко не всегда можно использовать стандартные изделия

В ландшафтном дизайне может предусматриваться различный материал для изготовления бордюров, и в проектах, которые впечатляют своей красотой, очень часто используется бордюр из гранита. Чтобы выделить определенную зону на вашем приусадебном участке, придать дорожкам законченный вид нет материала, что подойдет лучше. Высокая стоимость натурального камня вполне оправдана, ведь бордюр находится на улице, а значит на него в полной мере воздействует окружающая среда. Гранит обладает уникальными показателями прочности, долговечности, сохранения своего первозданного внешнего вида. Поэтому гранитный бордюр цена которого может быть завышенной, станет правильной покупкой, что украсит ландшафт на многие десятилетия и не потребует от вас особого ухода. Стоит отметить, что привычные человеческому глазу бордюры. А именно прямолинейные и радиальные варианты, являются стандартными решениями при оформлении дорог в городе. Но специалисты по ландшафтному дизайну могут иметь представления, которые существенно отличаются от стандартов. Так, преобразить свой приусадебный участок можно и нестандартными бордюрными плитами из гранита. На сайте http://royalstone.com.ua/izdeliya-iz-granita/bordyuru-iz-granita вашему вниманию будут предложены изделия различных форм и размеров, так же компания RoyalStone работает над созданием уникальных бордюров.

Почему стоит сотрудничать с RoyalStone

Бесспорно, преимущества гранита можно с успехом использовать для создания различных изделий, и бордюры – это только маленькая часть потенциала использования натурального камня. Это неудивительно, ведь его преимущества поражают:

материал полностью устойчив к воздействию окружающей среды;

даже существенные механические нагрузки не повреждают гранитную плиту;

гранит экологически чист, не боится воздействия кислот;

обладает великолепным внешним видом;

срок службы не ограничен

Но далеко не все компании могут справиться с тяжелым процессом обработки гранита. RoyalStone позаботились об оснащении производства современным оборудованием, собрали команду опытных мастеров, поэтому создание гранитных бордюров с неординарными профилями и фасками, их тщательная полировка – это ежедневные задачи. А выбор предложенных цветовых и текстурных решений позволит клиенту отбросить прочие варианты.

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