Представители Минкульта сорвали конкурс на должность директора Киево-Печерской Лавры

Выборы генерального директора заповедника Киево-Печерская Лавра, назначенные министерством культуры на 30-е августа, провести не удалось.

Причина банальна – не явилась часть членов конкурсной комиссии, поэтому в отсутствие кворума процедуру перенесли на 1-е сентября. Но изюминка в том, что неявившиеся – члены комиссии, делегированные самим министерством! При том, что конкурс должен был пройти в помещении самого Минкульта.

Попытки присутствующих выяснить причину неявки представителей министерства на конкурс, ни к чему не привели. Госсекретарь Минкульта не смог ответить на этот вопрос, оставив таким образом ощущение, что срыв конкурса со стороны выдвиженцев министерства не является для него неожиданностью.

Странной выглядит и дата переноса, которую озвучили конкурсантам – 1-го сентября, ибо как известно, в стране мало кто успевает в этот день что-то сделать во-время. Поэтому результативность второй попытки провести конкурс сразу вызывала сомнение. Которое позже получило подтверждение – на сайте Минкульта появилось сообщение о том, что дата проведения конкурса «будет объявлена позже».

Конкурс курирует заместитель министра культуры Тамара Мазур, которая, согласно информации «Украинской правды», причастна к незаконным застройкам в исторических местах Киева. В частности, она «благословила» скандальную застройку Сенного рынка; подписалась под вердиктом Минкультуры, согласно которому историческая постройка 1910 года, известная как «Дом с ромашками» не имеет культурной ценности. Деятельность чиновницы стала поводом даже для проведения митингов под стенами Минкульта, в частности из-за ее причастности к застройкам на улице Мечникова, которые привели не только к нарушению гидрогеологического режима Кловского склона, но и спровоцировали разрушение домов.

Контракт нынешнего гендиректора – профессора-историка Любомира Михайлины, который также участвует в конкурсе – заканчивается 5-го сентября. И если процедура не будет проведена до этой даты, Минкульт может получить возможность вольных кадровых рокировок в Лавре, путем внеконкурсного назначения временно исполняющего обязанности. Именно такая ситуация была, скажем, в заповеднике «Древний Чернигов», где просто назначили без конкурса ВО директора – Юрия Соболя. Который, кстати, входит в состав конкурсной комиссии по выборам гендиректора Лавры! И в числе прочих членов комиссии, делегированных министерством, на заседание вчера не явился. Кроме него отсутствовали Роман Усенко, Владимир Куприй и Инеш Кадырова.

Ряд общественных организаций видят в этой ситуации попытку лоббирования руководством Минкульта интересов застройщиков буферной зоны Лавры. Пик активности незаконного строительства здесь пришелся на середину 2000-х, когда было начато возведение 16-ти объектов. В последние же годы руководство заповедника не допустило появления новых строек, хотя интерес к участкам в охраняемой зоне Лавры по-прежнему очень высок.

В связи с саботажем конкурса, общественные организации проведут сегодня, 31-го августа, пресс-конференцию в агентстве «Укринформ». Начало – в 16.00

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