Мова йде про договір, укладений між Білоцерківською міською радою в особі мера і ТОВ «Акксон софт» в рамках реалізації проекту «Безпечне місто». Як виявилося, програмне забезпечення для відеокамер має російське походження.

Якщо звернутися до офіційного сайту компанії (http://www.axxonsoft.com/ua/), то бачимо, що фірма позиціонує себе як українська. Однак, при зверненні до єдиного реєстру російських програм для ЕВМ і баз даних Мінкомзв’язку Росії (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/71745/) знаходимо програмне забезпечення компанії у переліку російських продуктів.

Відомості про виняткове право: Программное обеспечение собственной разработки, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014618471 от 21.08.2014г.

Дата реєстрації:18 Квітня 2016

Рег. номер ПО:476

Дата рішення вповноваженого органу:18 Квітня 2016

Рішення уповноваженого органу: Приказ Минкомсвязи России от 18.04.2016 №165

Посилання на наказ (№33):

https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/a0a/165%20%D0%BE%D1%82%2018.04.2016_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_.pdf

Правовласником вказана російська комерційна організація:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АЙ ТИ ВИ ГРУПП” (як вказано у схемі, українська компанія Axxonsoft у 2012 році стала правонаступником російської компанії ITV)

ИНН: 7717502208

Цікавим є факт заснування ТОВ «Акксон софт» в Україні. У 2011 році засновником компанії був громадянин Російської Федерації Мурзін Олександр Вікторович (частка в статутному капіталі – 100%).

В серпні 2012 року протоколом № 2 зборів засновників звільняється з посади директора Трусковський Владислав Ігорович і призначається директором з 24.08.2012р. Курінний Олександр Васильович.

Всі ми пам’ятаємо, що 2014 рік був шоковим роком для нашої країни – «дружня держава» Росія насильницьким чином захопила частину території України і стала країною-агресором. Можливо цей факт змусив російських засновників фірми «Акксон Софт» швиденько підчистити історію компанії. Підтвердженням цього виступає договір від 25.03.2015, який потрапив до рук журналістів. У договорі йдеться про продаж громадянином Російської Ферерації Мурзіним О.В 100% частки в статутному капіталі Товариства громадянину України Курінному О.В. Таким чином Мурзін О.В. був виведений зі складу засновників, а Курінний О.В. введений до складу засновників.

Дивним видається й той факт, що посилання на сайт виробника, вказане у російському реєстрі (http://www.itv.ru/products/axxon_next/) при вході з України автоматично перенаправляє користувача на україномовний сайт http://www.axxonsoft.com/ua/.

Назва компанії «Акксон Софт» вже була героєм скандальної історії у місті Дніпро. Громадськість в особі представників Антикорупційної правозахисної Ради обурилася з приводу спроб впровадження на ринок технологій Дніпра великої російської компанії, діяльність якої може бути спрямована на шпіонаж шляхом розміщення засобів відеоспостереження на території України, в тому числі в державних, адміністративних, режимних будівлях і подальшу передачу інформації до ФСБ РФ.

(http://dniprograd.org/2015/09/10/privatna-firma-z-rf-zagrozhue-natsionalniy-bezpetsi_32420)

Весь пакет документів з цього питання було передано представниками Антикорупційної правозахисної ради до правоохоронних органів.

Хочемо нагати, що у Білій Церкві також розташовані військові об’єкти, відеоспостереження за якими може становити загрозу національній безпеці.

За словами представника корпусу національної гвардії подібна співпраця порушує усі моральні норми і є неприйнятною для державного посадовця. Це і стало причиною того, що під стінами міської ради зібрався натовп активістів з палаючими факелами під гаслами: «Ні російським шпигунам». Головною вимогою Національного корпусу до Геннадія Дикого стала відмова від співпраці з компанією «Акксон софт».

За матеріалами “БАГНЕТ“