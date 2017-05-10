Предприниматель Дмитрий Никифоров – о бизнесе, о стране, о перспективах: «Очередная властная группировка просто взяла страну «в аренду»

– Здравствуйте, мистер Икс.

– Здравствуйте. Надеюсь, что это намек только на мою “таинственность”. Ассоциироваться с героем оперетты, пусть и чрезвычайно симпатичным, совсем нет желания.

– Разумеется. В недавних публикациях вы упоминаетесь как самый таинственный “игрок”, “мистер Икс” отечественного валютообменного рынка. Что и отмыванием денег беглого президента и его окружения вы занимались, и к корпоративному конфликту вокруг универмага “Украина” в 2012 г. имели отношение…

– Ну да, ну да. И на валютном рынке я непонятно что делаю, и рейдерством балуюсь, и отмыванием денег “врагов народа” занимался… Вся эта чушь собиралась, разумеется, из “открытых источников”.

Ну что тут скажешь? Современный “журналистский” подход к сбору и обработке информации: “прошвырнуться” по Интернету, “нарыть” сенсацию, выстроить ложные причинно-следственные связи, выдумать обтекаемые формулировки, даже не попытавшись при этом проверить достоверность всех этих “перлов”. Итог как в поговорке: слышали звон, да не знают, где он. Хотя журналистам – более чем кому-либо – должно быть известно, что интернет-пространство, как вместилище информации, штука сколь безграничная, столь и безответственная.

– Вы не любите “открытые источники”?

– “Журналистам” давно пора усвоить – не стоит верить всему, что написано “на заборе”. Мы в XXI веке живем, вообще-то. Всякая информация перед использованием должна проверяться. И этот процесс, зачастую, даже не требует приложения особых усилий: у меня, например, как у персоны жутко таинственной и страшно загадочной, есть открытый профиль в FB…

– Так вы валютой торгуете?

– Торгую. У меня есть небольшая валютообменная сеть в Киеве. Меньше десятка киосков. Еще совсем недавно рассматривал обмен валюты как перспективное направление деятельности, возможность диверсифицировать бизнес. Это, в конце концов, вполне легальный вид предпринимательства, который – была у меня такая надежда – после Революции достоинства станет в нашей стране еще и цивилизованным. Надеялся, что рынок будет очищен от нелегалов, что Нацбанк будет осуществлять его корректное и качественное регулирование.

– Уже не рассматриваете? Надежды не оправдались?

– Не рассматриваю, и не оправдались. Во-первых, ни качественного, ни корректного регулирования рынка в исполнении НБУ мы так и не наблюдаем. Процесс получения лицензии на осуществление валютообменных операций – это своеобразный квест. Требования регулятора к соискателям генлицензий на осуществление валютообменных операций часто вовсе не коррелируют с действующим законодательством. Во-вторых, НБУ регулирует только легальную часть рынка (на сайте Нацбанка даже “вывешен” постоянно обновляемый список “правильных” обменных пунктов), а вот тысячи нелегальных обменников не подконтрольны, как и прежде, никому. Их искоренением, по версии НБУ, должны заниматься исключительно доблестные силовые органы. Но силовики нелегальные обменники не просто “в упор не видят” – они их “крышуют”.

Это комплекс причин, по которым в ближайшее время я намерен выйти из этого бизнеса. Эффективно конкурировать с “черным” рынком небольшие легальные сети просто не в состоянии. Издержки съедают всю прибыль.

Еще немного и сам стану апологетом идеи о том, что валютообменными операциями должны заниматься исключительно банки. Во всяком случае – в Украине наших дней. Страна де-факто находится в состоянии войны. Агрессор вместе с беглыми отечественными “можновладцями” может использовать и использует “черный” валютный рынок для дестабилизации экономической ситуации.

Тем не менее не считаю, что время, потраченное на валютообменную “тему”, было израсходовано впустую. Получен богатый опыт коммуницирования с регулятором банковского рынка. Стало понятнее, кто, как и почему принимает в НБУ те или иные решения, какова природа этих решений.

– Это тот случай, когда “во многая мудрости…”?

– Да, тот. Система управления страной вообще и Нацбанком в частности мало изменилась со времен Януковича.

– Определились с новыми сферами приложения своих предпринимательских усилий?

– В последнее время много внимания уделяю различным стартапам в сфере IT. Один из самых ярких проектов, пожалуй, Discard. Универсальная “платформа лояльности”, которая позволит владельцам разнообразных дисконтно-бонусно-накопительных карточек осуществить качественный переход от устаревшего “пластика” к “бездокументарным” формам в своем смартфоне. Спрос на подобные разработки, я в этом уверен, будет только расти.

– Ниша не самая свободная. Подобного софта на рынке уже полно.

– На самом деле “подобных” продуктов как раз нет. Рынок приложений в сегменте лояльности очень разнообразный и, я бы сказал, разношерстный. Есть программы, которые просто оцифровывают карточки пользователя, позволяя создавать так называемые “галереи карт” от разных компаний, есть готовые решения, позволяющие конкретным компаниям перевести именно и исключительно свою программу лояльности в “цифру”. Есть программы лояльности с общим бонусным счетом для групп компаний. Проще говоря, клиент-пользователь, стремясь уйти от множества пластиковых карточек, вынужден плодить в своем смартфоне все новые и новые приложения, каждое второе из которых обычно начинает “глючить” после очередного обновления “операционки”. Это не очень удобно.

Discard позволит решить эти проблемы, объединив в себе все возможные варианты, но сохраняя при этом индивидуальные скидки и бонусы от каждой компании-партнера для каждого клиента-пользователя. Более того, функционал Discard будет позволять клиенту-пользователю использовать скидки-бонусы еще на этапе формирования пречека и оплачивать чек.

Компаниям же партнерам для изучения и анализа “пристрастий” клиентов, безусловно, будет полезен интегрированный в платформу Discard CRM-модуль, возможности софта для проведения промоакций. Это практически безграничные маркетинговые возможности.

Это не “три в одном”, это “очень много всего в одном”, но – это принципиально важно – с простым и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

Кроме того, Discard – это возможность оплачивать приобретенные товары или услуги без использования банковского терминала и защита пользователя от возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов и официантов.

– Когда планируете официально выпустить Discard на рынок?

– В августе. Переговоры со многими компаниями-партнерами уже на завершающей стадии.

– Новые проекты – исключительно в онлайне?

– Нет. Сравнительно недавно инвестировал средства в реальный, как принято говорить, сектор экономики. В селе Жаботин – в 80 км от Золотоноши – введена в строй линия по розливу и бутилированию отечественной минеральной воды под торговой маркой “VODA UA”.

– Почему именно водой решили заняться? Недостатка в бутилированной воде вроде нет…

– Да, выбор, на первый взгляд, огромен. Есть вода отечественная, из ближнего зарубежья, вода известных западноевропейских брендов. Но действительно качественные столовые воды, которые имеют сбалансированный состав, хорошие органолептические свойства и которые можно было бы рекомендовать для ежедневного употребления, – большая редкость. Это, как правило, воды из дальнего зарубежья, которые не по карману для 99% украинцев из-за своей дороговизны.

Поэтому тема, на мой взгляд, очень перспективная.

В нашем распоряжении уникальный родник, из которого “добывается” вода со сбалансированными кислотно-щелочными характеристикам и прекрасно подобранным самой природой уникальным минеральным составом. Порода, через которую проходит наша вода, содержит серебро. На выходе получаем стопроцентно натуральный и полезный продукт. “VODA UA” не дороже других вод украинского производства, но при этом по качеству не уступает лучшим западноевропейским образцам. Да и выглядит эффектно. “VODA UA” разливается в дизайнерские бутылки, оформленные в национальной стилистике.

– Когда предприятие было введено в строй? Какова его производственная мощность? Ассортимент выпускаемой продукции?

– Чуть более полугода назад. Первая отгрузка товара в столичные рестораны состоялась перед прошедшим Новым годом – 30 декабря 2016-го. В ассортименте пока четыре позиции: газированная и негазированная вода в стеклянных бутылках объемом 0,4 л, а также газированная и негазированная вода в пэт-бутылке объемом 0,8 л. Сейчас предприятие выпускает более 70 тыс. бутылок в месяц, но в планах ближайшие полтора года наращивание объемов выпуска до миллиона бутылок в месяц.

– Как нашли этот уникальный источник?

– Мониторинг занял очень много времени. Отработали сотни скважин, но выбрали – уверен – лучший вариант. Кстати, эксперты с этим тоже согласны. Воду исследовали и специалисты санитарно-эпидемиологической службы, и сотрудники Украинского НИИ медицинской реабилитации и курортологии. Она сертифицирована в УкрСЕПРО.

– Что это за вода по своим характеристикам?

– Слабощелочная вода с оптимальным уровнем минерализации, которая может быть рекомендована для ежедневного употребления без каких-либо ограничений.

– Производство сертифицировано по международным стандартам?

– Еще нет. Это процесс длительный.

– Какое оборудование используется на предприятии? Каков объем стартовых капиталовложений?

– Оборудование немецкого производства. Относительно капиталовложений… Скажем так, порог входа в подобные проекты – порядка $1 млн. С учетом приобретения “железа”, материалов, разработки ТУ, сертификации…

– Вы считаете, что ситуация в стране уже достаточно благоприятна для реализации столь серьезных производственных проектов “с нуля”?

– Нет. И мой проект, и проекты других предпринимателей создаются сейчас не “благодаря”, а, скорее, “вопреки”. И эпитет “благоприятная” применительно к ситуации в стране я бы не использовал. И дело – не в войне.

Куда страшнее то, что через три года после Революции достоинства мы так и не увидели всего того, ради чего люди вышли на баррикады. Первое: нет реального очищения власти. Коррумпированные фискалы, судьи “из бывших”, уволенные со своих постов в соответствии с законом “об очищении власти”, массово возвращаются в свои кресла через суды. Второе: нет реальной борьбы с коррупцией. Совсем не удивило то, что по результатам исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst&Young, Украина “поднялась” с седьмого на первое место по уровню коррупции среди 41 страны региона EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В Конгрессе США рассматривается вопрос создания специальной комиссии по расследованию фактов коррупции в высших эшелонах украинской власти. Такой “чести”, если мне не изменяет память, не очень многие страны удостаивались. Третье: отсутствуют структурные, институциональные реформы.

Все свидетельствует о том, что очередная властная группировка просто взяла страну “в аренду”. Схемы грабежа бизнеса остались прежними. Повседневной практикой стало блокирование налоговиками возможности сдачи предпринимателями электронной отчетности. Фискалы выдумывают какие-то дополнительные соглашения к договорам о признании электронных документов, какие-то рабочие группы, на которых предприниматели должны доказывать свое право представлять электронную отчетность в налоговую. Разве кого-то из фискалов, явно превышающих служебные полномочия, привлекли за это к ответственности? Нет. Органы прокуратуры, на содержание которых в этом году будет потрачено более 4 500 000 000 гривен, либо бездействуют, либо “крышуют” преступников.

Скажу больше: я не могу представить ни одного работника налоговой инспекции – от начальника отдела и выше, ни одного прокурора, которые живут “на зарплату”. Посмотрите на декларацию о доходах начальника ГУ ГФС в г. Киеве Людмилы Демченко… Соотнесите ее образ жизни и ее мизерную зарплату.

Коррупционеры не просто живут и здравствуют – они еще и “на повышение” уходят. Например, один из бывших руководителей ГНИ в Киево-Святошинском районе ГУ ГФС в Киевской области, под управлением которого инспекция снискала славу одного из самых коррумпированных налоговых подразделений в стране, в прошлом году возглавил Житомирскую ОГНИ.

– Ну, фискалы “борзеют” ровно настолько, насколько им позволяет ситуация. Три четверти предпринимателей полагают, что проще с налоговиками “договориться”…

– Раньше таких предпринимателей было больше. Но хорошо то, что сейчас уже каждый четвертый готов бороться, даже понимая, что не “договорившись”, можно просто похоронить свой бизнес. Есть яркий пример: одному из наших предприятий ГНИ в Киево-Святошинском районе отказала в выдаче свидетельства НДС. Мы доказали в судах всех инстанций, что решение налоговой было неправомерным. Дошли до Высшего административного суда. Сейчас у нас на руках положительное решение. Недавно по нему открыто исполнительное производство. И если налоговики его добровольно не исполнят, будет возбуждено производство уголовное.

Но поиск правды занял более двух лет. Скажите, многие ли готовы пойти на такие жертвы, понимая, что никто из налоговых чиновников не сядет в тюрьму за препятствование предпринимательской деятельности, за разрушенный, по сути, бизнес? Понимая, что никто не возместит тебе ущерб?

Когда вопрос ответственности будет решаться посредством “посадки” начальника налоговой инспекции, его замов, когда ущерб будет возмещаться из их карманов, желающих “договариваться” с этими мародерами, поверьте, сильно поубавится.

В стране просто нужно быстро навести порядок. В противном случае наведением порядка опять займется народ. Еще немного “беспредела” в исполнении власти – и предприниматели, думаю, начнут объединяться в сообщества, способные давать силовой отпор зарвавшимся фискалам и прочим “блюстителям порядка”.

Беседовал Евгений СЕРОВ

Источник: Багнет

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