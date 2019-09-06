Правоохоронці повернули університету “Україна” захоплений рейдерами корпус

Студенти та викладачі університету “Україна” отримали на початок навчального року приємний подарунок від правоохоронців – їм повернули навчальний корпус, який намагалися захопити рейдери.

Історія почалася ще у 2008 році, коли університет взяв кредит у банку “Хрещатик”. Заставою за кредитом було визначено один із корпусів. Після банкрутства банку власником права вимоги по кредиту стало приватне товариство, яке й підозрюють у рейдерських планах щодо майна.

Без формальних попереджень університету кредитор вирішив замість коштів по кредиту отримати цілу будівлю, і в результаті наприкінці 2017 року в державному реєстрі прав на нерухоме майно з’явився запис щодо зміни власника. Особливо болючим для студентів було те, що саме в цьому корпусі навчалися особи з інвалідністю – унікальний для наших навчальних закладів прецедент.

У 2019 році представники університету виграли судові позови щодо захисту свого майна, а правоохоронні органи розслідують дії держреєстратора, який і змінив власника майна.

Адміністрація знову отримала доступ до навчальних приміщень, а студенти – до своїх курсів.

Жорсткі заяви нової влади щодо боротьби з рейдерами і “чорними реєстраторами” вселяють надію, що і цей, і подібні спори вирішуватимуться на користь добросовісних власників, а не рейдерів та махінаторів.

За матеріалами gazeta.ua

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