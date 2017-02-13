Працівники СБУ випадково натрапили на архівні документи ОУН

Документальну знахідку, яка імовірно приналежить до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв на території області у 40-х роках минулого століття, виявили у підвалі однієї закинутої будівлі.

Дана знахідка – архівні документи ОУН. Її віднайшли працівники СБУ зовсім випадково, вирушивши перевіряти інформацію про незаконне зберігання зброї, що надійшла напередодні.

Будівля, у якій виявили такі раритетні речі знаходиться на околицях Теребовлі. Там, в підвалі, правоохоронці виявили схрон, який містився у металевому бідоні на глибині півтора метри. Документи були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року. Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

Знахідку ближчим часом обіцяють передали до Львова, в руки фахівців Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», де відбудеться реставрація документів, їх оцінка та вивчення.

Джерело: teren.in.ua

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