Последний день Помпеи: что оставит после себя министр Полторак

Об этом предпочитают лишний раз не упоминать вслух, но с 2018 года, согласно военной доктрине, министерство обороны становится гражданским. Генеральским чинам, каковыми являются министр Полторак и его заместители, придется собирать чемоданы и освобождать насиженные места.

«Гражданскость» министерства обороны была требованием со стороны структур НАТО, поэтому потесниться генералам придется в любом случае: такие вещи назад не отыгрываются. Конечно, слезать с нескончаемого денежного потока, каким является АТО, обидно, но это еще не самое худшее.

Уходя, придется давать отчет: а что полезного сделали вы, господа министерские чины, за годы управления этим золотым военным дном?

Если министерство решит честно следовать фактам (ну, а вдруг?), ответ будет предсказуемым, но от этого не менее удручающим. И даже самоубийственным. 105 оборонных предприятий, подчиненных Минобороны, как дышали на ладан, так и дышат – а некоторые из них логически продолжили заданный мудрым министерским руководством путь, докатившись до полного банкротства. Древесина из оборонных лесхозов, пройдя через сито фиктивных фирм-прокладок, вплоть до блокады активно вывозилась в том числе и в ЛНР/ДНР якобы для нужд украинских шахт. «Парашютный» скандал, скандал со старыми запчастями, закупленными под видом новых, «горючая» форма из синтетики в 2015 году, тухлятина, которой отравились новобранцы в «Десне», еще один – совсем недавний – скандал с некачественной формой, когда у семьи полковника, подписывавшего прием некондиционного тряпья, неожиданно образовалось семь квартир в Киеве… Естественно, полковник, взятый за ушко НАБУ и САП, вряд ли действовал в одиночку – рыба, как известно, имеет обыкновение гнить с головы. Но до покровителей коррумпированного полковника пока не добралась ни САП, ни Генпрокуратура, невзирая на обещания Луценко ловить «крупную рыбу»…

Министерству обороны сошли с рук даже Сватово и Балаклея. Случай в Сватово объяснили халатностью, устроив публичную экзекуцию «стрелочников». Но когда через полтора года рвануло в Балаклее, в министерстве поняли, что старая песня о халатности уже не сработает. Как на грех, незадолго до катастрофы внутренняя проверка КРУ выявила на балаклейских складах недостачу боеприпасов – на общую сумму более 400 млн гривен по остаточной балансовой стоимости.

Важный момент: в Балаклее преимущественно хранились боеприпасы крупных калибров и боеприпасы ракетных систем залпового огня – то есть, «Града», «Смерча», «Урагана» и прочих. Большинство боеприпасов – еще советского производства, поэтому стоимость, по которой они числились по учету, невелика – в частности, мины к минометам 120-миллиметрового калибра проходили по стоимости от 100 до 150 гривен (для сравнения – мины аналогичного калибра чешского производства стоят около 2 500 долларов).

При этом только по оценкам Пашинского ущерб от взрыва балаклейских складов составил около 1 млрд долларов. Отдельные специалисты считают, что реальная сумма потерь как минимум вдвое больше, – но хорошо, пусть будет миллиард долларов. А теперь вопрос: сколько же боеприпасов на самом деле было уничтожено российской диверсией и сколько перед этим «уплыло» из Балаклеи в неизвестном направлении? В любом случае, эти потери невосполнимы. Сколько бы ни уверял Полторак, что обороноспособность страны от взрыва балаклейских складов не пострадала, в международном сообществе существует эмбарго на продажу Украине летального оружия, так что заменить уничтоженное нам нечем.

При этом, после двух недель активного обсуждения и комментариев Минобороны, балаклейская катастрофа как-то неожиданно быстро исчезла из информационного поля.

Публично поднимает эту тему, пожалуй, разве что генерал Хижий, который все еще продолжает судиться с Министерством обороны. Кстати, процесс имени Хижего – еще один занятный штришок к моральному облику нынешнего руководства министерства. Формально Хижий требует восстановить его в должности и отменить приказ Полторака, которым Хижий с нарушением процедуры был уволен с поста заместителя главы Генштаба.

На первый взгляд, этот иск не то чтобы тянул на процесс века – если бы только Минобороны внезапно не кинуло на генерала-истца всю министерскую конницу и всю министерскую рать. Конечно, никто не любит признавать себя неправым, но чрезмерные усилия министерства, привлекшего на борьбу с генералом весь юридический департамент, выглядят несколько странно.

На последнее заседание, проходившее в Винницком административном суде, приехал лично глава юрдепартамента Минобороны Коваль – можно сказать, редкая честь. «Подтанцовка» Полторака в лице неведомых местных общественных организаций также была в наличии – правда, этот феномен в наших судах уже давно, считай, в порядке вещей.

Однако усилия министерства можно понять: за время судебного процесса (который длится уже полтора года) упрямый генерал успел изрядно подпортить и без того несветлый облик Минобороны. Основное неудобство для Полторака заключается в том, что Хижий по долгу службы в Генштабе занимался проверками снабжения, организации и контроля ВСУ, осуществляемых министерством обороны. Именно он в свое время подавал в министерство рапорты о ненадлежащей организации хранения боеприпасов и охраны складов в Сватово, но рапорты попали под сукно.

Кроме того, в ходе процесса генерал успел пролить свет еще на несколько неприятных для Полторака моментов, включая пресловутую закупку «горючей» формы. Документы по этой закупки подписал в том числе и глава юрдепартамента Коваль, так что степень всеобщей заинтересованности министерства вполне объяснима. Особенно если учитывать, что Хижий явно знает больше, чем говорит – во всяком случае, больше, чем считает нужным говорить в данный момент.

Что бы ни стояло за молчанием генерала – военная присяга или же некие иные стратегические соображения – потенциальные разоблачения Хижего в любом случае будут Министерству обороны, что называется, не в масть.

Задача Полторака и его подчиненных – тихо дотянуть до 2018 года, успев, по возможности, распилить все, что осталось в оборонной сфере нераспиленного. После этого, по традиции, хоть потоп, но этот год им нужно продержаться во что бы то ни стало. В этом смысле Хижий со своими откровениями для них так же удобен, как гвоздь в ботинке. Естественно, что с точки зрения Полторака возвращать такой опасный «кадр» назад в структуру нельзя: получив снова доступ к документам, генерал может закатить и не такую бучу, и тогда неизвестно, сколько еще позорных тайн Минобороны может всплыть на всеобщее обозрение.

Что хуже всего для министерства, в поддержку Хижего выступили ветераны АТО, включая героя Украины, заместителя главы комитета ВР по обороне Юлия Мамчура, «киборги», «Волонтерская сотня» и другие волонтерские организации. Авторитет этих людей в обществе просто так со счетов не сбросишь. Вместе с возвращенным на должность генералом они способны устроить Минобороны такую веселую жизнь, что все прежние скандалы покажутся детской игрой в песочнице.

Исходя из этих раскладов, неудивительно, что в июне этого года суд первой инстанции снова вынес вердикт в пользу Министерства обороны. Решение ВАСУ о том, что Винницкому админсуду следует рассмотреть пункты внутренних уставов Генштаба и Минобоны, исследовать обстоятельства увольнения и соответствующую нормативную документацию, винницкие судьи проигнорировали – и тем самим заложили под Министерство обороны очередную мину, на этот раз юридического характера. Теперь дело пойдет на второй круг – по апелляционным инстанциям, пока не окажется снова в ВАСУ, который в апреле этого года уже принимал решение частично удовлетворить иск Хижего.

Однако если вспомнить, что главная цель Минобороны – тянуть время, то эту задачу винницкие судьи успешно выполняют. Дело не только в грядущей реформе, до наступления которой Полтораку нужно выжать из украинской «оборонки» все, что только возможно. В воздухе витает призрак досрочных выборов. При этом рейтинг правящей коалиции стремится к нулю – на одном «безвизе» его не вытащишь, а больше похвастаться перед избирателями нечем. Зато новый скандал в оборонной сфере способен похоронить его окончательно, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому Хижего отправляют в новое путешествие по судебным инстанциям – явно надеясь таким образом нейтрализовать эту бомбу замедленного действия. Но полностью замести сор под ковер вряд ли удастся. На поднявшейся информационной волне НАБУ уже успело вцепиться в скандал с формой 2015 года и явно намерено раскручивать этот коррупционный клубок и далее. С другой стороны, опальный генерал может потерять терпение и примкнуть к инициативе НАБУ, выступив приглашенным экспертом. Учитывая, что в силу занимаемой прежде должности ему явно есть что сказать по этому поводу, расследование может заиграть новыми красками – причем, вполне вероятно, весьма неожиданными.

По материалам “РЕЗОНАНС“

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