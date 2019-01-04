Популярные причины отказа при микрокредите

Прошли времена, когда к МФО относились с тотальным недоверием, сейчас люди уже привыкли – если срочно требуется небольшая сумма денег, можно в любой момент подать заявку на экспресс кредит и решить проблему. Особенно это относится к кредитам в интернете, которые выдают по упрощенной схеме.

Почему МФО могут отказать в выдаче быстрого кредита

Рекламируя свои услуги, частные кредитные компании обещают выдать деньги на карту без отказа, но негативные ответы на заявки все-таки не редкость. Мы расскажем о самых распространенных причинах.

Возрастные рамки

Возраст имеет большое значение для кредитора, ведь часто именно от возраста зависит платежеспособность. Возрастной диапазон клиентов МФО шире банковского, но ограничения все-таки есть. Не каждая МФО выдаст кредит восемнадцатилетнему, иногда нижний порог – 21 год.

Такая же ситуация с верхним пределом. Чем старше заемщик, тем больше вероятности, что заявка будет рассмотрена не в его пользу, так как у кредитора нет уверенности в благополучном возврате долга. Поэтому лучше оставлять себе зазор по возрастным ограничениям, то есть заемщикам в возрасте 70 лет стоит обращаться в МФО, где предел – 80 лет.

Запрос на слишком высокую сумму

У всех МФО есть лимит для людей, которые обратились впервые. Причина в том, что кредитные компании не делают серьезную проверку клиента, не требуют справок и подтверждений. Клиент проверяется только одним способом – на практике.

Большинство компаний ставит лимит для новичков в 3-4 тысячи гривен, но на самом деле одобряют запросы на меньшие суммы. Не стоит ожидать сразу получить кредит выше, чем 1,5-2 тысячи гривен. Если нужно больше с первого раза, надо обращаться в МФО с высоким лимитом для новичков – к примеру, в ШвидкоГроші, у которых заявлен лимит в 10 тысяч гривен.

Слишком много заявок в разные компании

Каждая заявка на кредит отображается в бюро кредитных историй. Туда же обращаются МФО, изучая информацию о клиенте. Если заемщик подал заявки сразу в несколько компаний, то его могут неблагонадежным, отнести к группе риска и дать отказ. А наличие нескольких отказов в кредитной истории снижает вероятность получить кредит в других компаниях.

Неоднозначная кредитная история

Несмотря на то, что КИ – не главный фактор при обработке запроса на кредит, слишком плохое ее качество может повлиять негативно. К примеру, если заемщик уже отказывался возвращать другие кредиты, или имеет сразу несколько открытых кредитов. Также проблемы могут возникнуть, если КИ нет – к примеру, если человек еще ни разу не брал кредитов.

Ошибки и опечатки

При заполнении заявки в интернете клиент сам вносит данные о себе, а изучает их не человек, а программа. Достаточно сделать одну ошибку в данных, и номер ИНН уже не совпадет с фамилией, из-за чего запрос будет отбракован, так как система не сможет идентифицировать личность заявителя.

Ложные данные

Искажение уровня дохода, несуществующее место работы, неверная должность – и можно попрощаться не только с одобрением кредита, но и попасть в черные списки как мошенник. Кредитные компании серьезно оберегают безопасность свою и клиентов, так как аферисты часто пытаются получить кредиты на чужое имя или по подставным данным.

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