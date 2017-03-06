Поминки по-луцки: депутаты горсовета уже месяц не могут признать факт смерти мэра

Глава Луцкого горсовета, скончавшийся 3 февраля, до сих формально исполняет свои обязанности. Город потихоньку теряет управляемость

Волынь стала родиной невиданного в наших широтах политического ноу-хау: прошло уже больше месяца со смерти мэра Луцка Николая Романюка, а городской совет все никак не может признать факт его смерти и сложить с покойного полномочия.

Вкратце история «посмертного бытия» покойного мэра такова: после того, как 3 февраля Николай Романюк скоропостижно скончался, луцкие депутаты должны были собраться на внеочередную сессию и проголосовать за прекращение его полномочий, чтобы ЦВК могла назначить досрочные выборы. Но не срослось. Претенденты на опустевшее мэрское кресло оказались не более договороспособными, чем жильцы Вороньей слободки, поэтому формально мэр Романюк до сих пор несет свое управленческое бремя.

Основная борьба за «трон» разгорелась между фракциями «УКРОПа» и «Самопомічі». На стороне «Самопомічі» имеется перевес в лице Юлии Вусенко – секретаря горсовета, которая должна стать временно исполняющей обязанности мэра. Правда, к этим обязанностям она может приступить только после того, как горсовет снимет полномочия с покойного Романюка, – и в этом-то и кроется загадка административного бессмертия прежнего городского головы.

Со снятием полномочий не сложилось с самого начала. Первую внеочередную сессию секретарь Вусенко созвала почему-то задним числом – 22 февраля, то есть через 19 дней после смерти Романюка, хотя регламент предполагал 15-дневный срок. Затем и этот срок перенесли на 24 число. На тот же день была назначена и очередная сессия горсовета, и встрепенувшийся «УКРОП» объявил, что именно в этот день намерен собрать голоса за отставку Вусенко с поста секретаря. Не вышло, правда, ни по-нашему, ни по-вашему. Внеочередную сессию в 12:00 «УКРОП» вместе с частью «Батькивщины» и «Солидарности» проигнорировали, явившись только на очередную – в 13:00. После длительных разборок, какую же именно сессию следует проводить в 13:00, враждующие стороны так и не пришли к консенсусу и разошлись ни с чем.

Следующая попытка созвать внеочередную сессию 2 марта вызвала не менее жаркий псевдоюридический срач: секретарь Вусенко настаивала, что нынешняя сессия – это продолжение внеочередной сессии от 24 февраля, «УКРОП» – что сессия от 24 февраля не может быть продолжена, ибо по причине отсутствия кворума даже и не начиналась.

В результате, как несложно было предвидеть, формально мэром Луцка до сих пор остается покойный Николай Романюк.

В ожидании, пока эта патовая ситуация чем-нибудь да разрешится, конкурирующие стороны поливают друг друга пахнущим чистой политикой дерьмом посредством местных СМИ. «Сапомоміч» троллит «УКРОП» постоянными напоминаниями о том, что предыдущие выборы мэра «укроповцы», несмотря на вбуханные в предвыборную кампанию миллионы, продули. «УКРОП», в свою очередь, блистает политической прозорливостью, заявляя, что очень уважает покойного мэра Романюка, но голосовать за факт его смерти не будет, поскольку Вусенко входит в команду Садового и, став врио мэра, наверняка завезет в Луцк пресловутый львовский мусор.

На фоне этого вопиющего сюрреализма в Луцке уже начались довольно тревожные процессы. В мэрии, где все заняты раскладыванием настоящих и будущих политических пасьянсов, некому стало принимать элементарные решения. Дело дошло до протестов местных перевозчиков. Городская власть откровенно динамит их настойчивые просьбы разрешить пересмотр цены на поезд. Проектом решения грисполкома повышение должно было случиться 20-го февраля, но… Не сложилось. Все ушли на политический фронт. Маршруточники утверждают, что нынешнее безвластие приведет к транспортному коллапсу…

Городом, тем временем, продолжает формально управлять скончавшийся месяц назад мэр Романюк.

Опустим завесу жалости над этой печальной сценой.

Джерело: Рупор

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