Политико-семейные разборки: депутат инициировал закон, чтобы отомстить бывшему тестю

История с законопроектом по национализации торговой сети АТБ оказалась примитивной «бытовухой»

Знаете, что роднит Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности с Голливудом, и титушками с троещинской гопотой?

Вы ни за что не догадаетесь – жареные семена подсолнечника.

Те самые.

Которые гопота нежно называет «семки».

Те самые, по шелухе которых можно безошибочно определить места культурного отдыха этой самой гопоты.

При чем здесь столь важный комитет украинского парламента, спросите вы?

А при том, что именно его председатель – представитель Радикальной Партии Олега Ляшко – Сергей Рыбалка – долларовый миллионер, любитель феррари, роллс-ройсов и отдыха в отелях Монако-Монте-Карло по 20 000 евро за ночь, до того, как стать активным законодателем, был бизнесменом.

И, пока не стал заниматься украинской банковской деятельностью, исправно наполнял на радость гопоте этим фасованным подсолнечным продуктом под названием «Семки» прилавки украинских супермаркетов.

Правда, ничего криминального в этом как бы нет.

Мало ли кто чем занимался, пока не попал во властные кресла.

Кто-то торговал какао и делал торты… Кто-то развивал сеть видеосалонов… Кто-то со школьной скамьи руководил рынком… Кому-то нравилось сбивать с сограждан шапки в общественных сортирах… А кому-то услаждать гопоту…

При чем здесь Голливуд?

А Голливуд здесь при том, что вместо того, чтобы ломать головы над тем, как придумать сногсшибательный сюжет очередного блокбастера, все эти Тарантины и Скорцезе должны выучить украинский язык и сутками отслеживать украинские новости.

Ибо то, что постоянно происходит в Украине, в состоянии заставить десять «Карточных домиков» нервно курить на балконе.

Вот вам свежий сюжет потенциального голливудского блокбастера.

Двадцатиминутный фильм-расследование, вышедший днями на телеканале «24» под названием «Темники: Повернення».

Который явно тянет на сериал.

Тема как бы не самая свежая – депутатский беспредел и политическая коррупция в Украине.

Однако в отличие от привычных коррупционных сюжетов, денно и нощно заполняющих украинский телеэфир, фишка этого расследования заключается в том, что автор фильма Алексей Станчевский вместе с коллегами Константином Диканем и Дмитрием Воронковым выступили в роли нанятых «экспертов», которые откликнулись на призыв мистера «Семки вместо масла» и приняли участие в кампании по дискредитации торговой сети АТБ.

Т.е. успешно внедрились в число активистов черного пиара, нанятых тем самым любимцем гопоты. Получили инструкции и темники, и пошли по сетям и эфирам вместе с остальными наемниками из числа «политологов» и народных депутатов рассказывать народу, что украинская власть должна немедленно национализировать крупнейшую торговую сеть страны.

Потому что там одни бандиты, сепаратисты и прочие друзья Януковича…

Т.е. разогревать ненависть и формировать общественное мнение в угоду личным интересам одного конкретного взятого депутата…

Который, используя статус и возможности, решил отомстить бывшему тестю – одному из совладельцев этой самой сети АТБ.

В том, как украинская власть за 25 лет новейшей истории Украины преуспела в этом виде спорта, можно рассказывать очень долго.

Иное дело, что до сих пор «наниматели-заказчики» так тупо не прокалывались.

Потому что, когда после глубокого анатомирования истории, где один из «кротов» успешно сыграл свою роль в «разоблачительных эфирах», он раскрывает карты и заявляет, что передает все полученные от заказчика материалы и документы в СБУ-ГПУ, то это сильно.

Почему именно в СБУ-ГПУ?

Потому что, когда народный депутат Украины, причем, не просто рядовой депутат, а еще и председатель одного из важнейших парламентских комитетов страны вместо того, чтобы загонять в стойло мадам Гонтареву, организовывает вендетту экс-тестю, это уже преступление.

Как преступление и то, что запуская в 2015 году законопроект о национализации, т.е. отжиму, той самой сети АТБ, его инициатор сделал немало для того, чтобы Украину перестали рассматривать, как привлекательную площадку, не один десяток зарубежных инвесторов.

Как преступление и то, что этот самый мистер «Нам масла не надо, нам семки давай!!!», как лохов, развел коллег по парламенту, «убедив» их подписаться под его затеей. Рассказав, что во главе угла лежит борьба с врагами государства, которые «работают на врага в Крыму-ОРДО-ОРЛО»…

И то, что кто-то из нардепов потом въехал, что его тупо развели, и помчался каяться по эфирам, осадок от найденных ложечек не убирает…

В том числе и потому, что рукописи законопроектов из архивов Верховной Рады никуда не исчезают…

А это значит, что любой богатенький Буратино из буржуазного мира, решивший вложить в Украину миллиард-другой долларов-фунтов-евро, может легко обнаружить этот законопроект № 2689.

Внесенный в ВР 21 апреля 2015 года группой из 15 депутатов тогда еще дружной коалиции в составе: Олег Ляшко (“Радикальная партия”), Владимир Парасюк (внефракционный), Дмитрий Линько (“Радикальная партия”), Игорь Луценко (ВО “Батькивщина”), Сергей Тригубенко (БПП), Ирина Суслова (“Самопомич”), Артем Витко (“Радикальная партия”), Семен Семенченко (“Самопомич”), Татьяна Чорновол (“Народный фронт”), Оксана Корчинская (“Радикальная партия”), Андрей Ильенко (внефракционный), Юрий Тимошенко (“Народный фронт”), Сергей Евтушок (ВО “Батькивщина”), Михаил Гаврилюк (“Народный фронт”) и Андрей Лозовой (“Радикальная партия”)…

Что характерно, депутаты внесли этот законопроект спустя чуть больше месяца после того, как 12 марта 2015 года законопроект о национализации «Приват-банка» внес нынешний депутат-беглец Александр Онищенко…

И в том, что среди авторов отсутствует господин Рыбалка, тоже нет ничего удивительного.

Поскольку о его роли рассказали те парламентарии, которые поняли, что «коллега» их просто использовал втемную…

В том числе и его однопартиец и соавтор закона – депутат Витко.

С учетом того, что скандал двухлетней давности получил широкий резонанс, можно лишь догадываться, сколько потенциальных инвесторов потеряла Украина тогда и сколько она потеряет их сегодня, когда мистер «Семки наше все» поднял вторую волну вендетты, а в эфир вышел фильм «Темники: Повернення»…

Чем может успокоиться сердце?

В государстве цивилизованном за такие вендетты бывшим родственникам с использованием депутатского мандата и ущерб нанесенный стране, мандатоносца обычно лишают полномочий и отправляют в тюрьму…

В государстве типа Украина предпочитают «понять и простить»…

Ибо свои своих не бросают и не сдают…

Зная, что могут запросто оказаться на их месте.

Чем закончится конкретно этот криминальный сериал, пока неясно…

Но для того, чтобы не стать страной разведенных лохов фильм «Темники: Повернення» посмотреть нужно обязательно….

Причем, не один раз…

Татьяна Катойченко

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