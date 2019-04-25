Политический эксперт – закон о языке принят с нарушением Конституции

Политический эксперт Елена Дьяченко утверждает, что языковой закон голосуют с нарушением. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

«Языковой закон сегодня голосовался с нарушением конституционной процедкры голосования, а именно требования ст 84 Конституции голосовать лично. Это основание для представления в Конституционный Суд о признании его неконституционным. Напомню прошлый языковой закон Колесниченко-Кивалова был год назад отменен КСУ именно из за нарушения процедуры голосования а не по сути. На моем видео – фракция Воля народа помогает установить демократию».

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