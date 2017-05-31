Полторакогейт: у п’ятницю продовження судової епопеї

2 червня Винницький окружний суд знов розглядатиме позов екс-заступника голови Генштабу Володимира Хижого проти Міністерства оборони та особисто міністра Полторака

Справа вже встигла набути значного резонансу: фактично, мова йде про спробу Міноборони приховати халатність та зловживання вищого керівництва.

ГЕНЕРАЛ ХИЖИЙ ПРОТИ МІНОБОРОНИ: ХТО КОМУ ДИВЕРСАНТ

У 2015 році, ще перед трагедією у Сватовому, генерал-лейтенант Хижий, який інспектував військові склади на Луганщині, звернув увагу керівництва Міноборони на неналежну охорону та облік боєприпасів і попередив про можливість теракту. Однак попередження було проігноровано. Коли склади вибухнули, міністерство почало шукати стрілочників. Було звільнено кілька десятків військовослужбовців, у тому числі і генерал Хижий. Хижого звинуватили у «систематичному невиконанні умов контракту», базуючись на негативній характеристиці, яку йому дав заступник міністра оборони Ігор Павловський.

БЕЗПЕКОВИЙ БЮРОКРАТИЗМ ТА ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИН

Скандальності справи додає те, що сам Павловський неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях як головний персонаж корупційних скандалів на військових складах та підприємствах, включаючи найбільший концерн Міноборони «Техвоєнсервіс», та введення сумнозвісної «горючої» форми 2701, через яку загинув від опіків підполковник Ігор Ширинський.

БИЗНЕС НА ВОЙНЕ ИЛИ ПРАЗДНИК БЕЗНАКАЗАННОСТИ

Що спонукало скандального замміністра дати негативну характеристику заступнику голови Генштабу, робота якого за регламентом навіть не входила у сферу компетенції Павловського, – очевидно, має право вирішувати тільки суд. У будь-якому разі, засідання у п’ятницю обіцяє бути цікавим, і, можливо, навіть сенсаційним. Ми будемо уважно стежити за перебігом справи та подальшим розвитком подій.

Олег Ворошиловський, Шеф-редактор, колишній керівник концерну «Техвоєнсервіс»

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