Політичні партії і громадські організації вимагають припинити свавілля Мінюсту і МВС

27 березня громадські та політичні організації вийшли на пікет до Мінюсту з вимогами припинити рейдерські захоплення шляхом фальсифікації даних у Державному реєстрі.

Про це журналістам повідомив один з учасників пікету, перший секретар СПУ Руслан Секела.

За його словами, за фактичної згоди міністра юстиції Павла Петренка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Єдиний Держреєстр незаконно вносяться зміни, таким чином захоплюються не тільки бізнес-структури, як от у випадку із кондитерською фабрикою «Житомирські солодощі», а й політичній партії і навіть владні посади.

«Ця практика стала звичною в Україні, за якісь тисячу доларів дані Держреєстру фальсифікуються. Таким чином була захоплена Соціалістична партія України. Нещодавно захопили владу в селищі Коцюбинське, відсторонивши від посади законну голову Ольгу Матюшину. Тому ми вимагаємо припинити подібну практику і змінити закон про Державний реєстр, зробивши його незалежним», – наголосив Руслан Секела.

В свою чергу Ольга Матюшина додає, що в селищі Коцюбинське відбувається вже третє захоплення влади за другий рік. Так, 7 березня реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив її прізвище як селищного голови на прізвище депутата Коцюбинської селищної ради Миколи Єременка. Причому, додає вона, так званий новий голова – відвертий «догхантер», який цього не приховує. Тому на пікет прийшли і місцеві захисники тварин.

Як додає перший секретар Київського обласного комітету СПУ Едуард Голодов, рейдерське захоплення Соціалістичної партії було не просто за згоди Петренка і Авакова. «Міністр внутрішніх справ свідомо його ініціював, підключивши Петренка, щоб внести незаконні зміни до Держреєстру, згідно яких партію «очолює» Ілля Кива» – вважає він.

«Народний фронт втрачає популярність, Аваков і Кива вирішили таким чином спробувати зайняти ліву нішу, щоб і далі залишатися при владі. Але їхні дії викликали обурення серед українців, і все більше громадських організацій об’єднується, щоб разом протистояти незаконним діям Петренка і Авакова», – підкреслив Едуард Голодов.

За словами Руслана Секели, СПУ і представники інших громадських організацій збирають і систематизують всі подібні факти рейдерського захоплення, щоб ініціювати зміни до закону. Як зауважує політик, СПУ планує співпрацювати з народними депутатами, – не провладними, а тими, хто дійсно хоче змін у державі. Він зауважив: якщо раніше рейдерські захоплення відбувалися за допомогою підкупу суддів, то зараз навіть цього зловмисникам робити не треба. Достатньо домовитися з реєстратором.

Тому СПУ, підприємці та різні громадські організації, яких ошукали, використовуючи реєстраторів і Держреєстр, висувають конкретні вимоги до міністра юстиції.

«Ми вимагаємо повернути в Держрееєстр законне керівництво СПУ. Якщо Мінюст цього не зробить, тоді ми вимагатимемо відставки Петренка. Ми вимагатимемо змін до законодавства, щоб Держреєстр був сформований як нейтральний орган, який контролювався б не однією політичною партією, як зараз Народним фронтом, а різними людьми – поданими від Верховної Ради, від Президента. Держреєстр повинен виконувати своє безпосереднє завдання – гарантувати право власності всім громадянам України, і ні одна політична сила не могла б його узурпувати та перекроювати власність на свою користь», – підкреслив Руслан Секела.

За матеріалами vesti-ua

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