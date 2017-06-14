Поліцейський бумеранг

Історія одеського вебешника Андрія Волоса досить показова. Це відблиск реформи вітчизняного МВС у всій красі кадрового очищення системи. Поліцейський, який ще вчора викривав зрадників та корупціонерів у погонах, сьогодні сам потрапив під жорна слідства.

Натомість фігуранти його оперативних розробок опинилися на волі і «заплутують сліди». Про те, як віртуозно вміють фальсифікувати в Одесі, знають не тільки журналісти.

Ця історія розпочалася 2015 року, через кілька місяців після старту в одеській поліції «грузинського експерименту». Резонанс неодноразово писав про усі його вади, тому повторюватись не будемо. Хоча треба віддати належне і легіонерам – були потужні спецоперації внутрішньої безпеки проти правоохоронців-перевертнів та їхніх посіпак.

Традиційно у системі органів внутрішніх справ однією з найкорумпованіших вважається служба боротьби з незаконним обігом наркотиків. Ще за часів міністра Юрія Луценка у Харківській області СВБ ГУБОЗ МВС України викрила злочинне формування, члени якого постачали кокаїн місцевій політичній еліті. Працювало ОЗУ під дахом співробітників Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Харківській області. Уся керівна ланка обласного УБНОН, а також місцеві керманичі внутрішної безпеки були звільнені з посад. А голова МВС після цього напівжартома запропонував свій рецепт подолання наркозлочинності: ліквідувати підрозділи БНОН, оперативники яких буквально зрослися із наркобаронами, а подекуди й самі «сідали на голку».

Про одеський БНОН оперативні легенди гуляли досить давно.

Вплинути на ситуацію намагались і за часів Януковича. Тоді у місті висадили «кримський десант» і крісло керівника регіонального підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків посів екс-заступника начальника УБОЗу АРК підполковник Дмитро Головін.

Після революції 2014-го «Правий сектор» та начальник одеського БНОНу Головін публічно домовлялись про співпрацю. Правоохоронці тоді пообіцяли, що разом з «ПС» виїжджатимуть за вказаними активістами адресами. На знак початку спільної роботи з очищення міста від наркотиків начальнику БНОНу навіть вручили мітлу.

Після призначення керівником Нацполіції Одеської області пана Лордкіпанідзе саме бнонівці першими потрапили під «грузинську зачистку». За інформацією газети Факты и комментарии 4 правоохоронців запідозрили у розповсюдженні наркотиків та хабарництві. «Мова йде про працівників, які займають ключові пости в управлінні. Вони не тільки торгували, а, збувши чергову партію, самі ж заарештовували своїх покупців і випускали їх, але вже… за гроші. За непритягнення до кримінальної відповідальності», – повідомило видання.

Полковник Головін ще у травні 2015 року був заступником начальника облпідрозділу МВС та курував кримінальний блок, куди входив і БНОН. Навіть попри героїчну історію зі звільненням заручників, захоплених в аптеці наркоманом, після появи в області іноземних варягів Головін вважався одним із основних кандидатів на виліт. Незадовго до арешту одеських бнонівців він вже протидіяв злочинності у Київській області.

Далі його кар’єра зробила карколомні викрутаси. Після Департаменту карного розкушу МВС України торік у листопаді вже генерал Головін очолив поліцію Одеської області.

А за півроку, у травні 2017-го, керманич оперативного відділу УВБ Андрій Волос, який викрив злочинну діяльність корумпованих «колег», сам отримав підозру у скоєнні злочину.

Резонанс жодним чином не стверджує, що доблесний командир поліції Одещини має вплив на кримінальне провадження, яке веде незалежна обласна прокуратура. Це лише злі язики пліткують, що Головін особисто наказав «розібратися з грузинським прихвостнем». Мовляв, вони бігали за нами, то хай побігають від нас…

Зачистка

Загалом з вересня до грудня 2015 року оперативники УВБ МВС Одеської області затримали 10 співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Одеси. За оперативною інформацією, 4 з них складали ядро ОЗУ. Це оперуповноважені Ігор Саркісов, Олег Щербак, Іван Райчев. Керував їхніми діями, за версією слідства, на той момент в. о. начальника відділу БНОН Іван Чириця. За неперевіреною інформацією, лише басейн у будинку останнього коштує понад 70 тисяч умовних одиниць.

Було встановлено, що правоохоронці, зловживаючи службовим становищем, фактично викрадали студентів біля навчальних закладів, незаконно їх утримували начебто за причетність до обігу наркотиків, а потім дзвонили батькам і вимагали гроші за звільнення дітей. Поліцейські чистильщики задокументували два таких факти. На третій раз правопорушників затримали. А перед цим на відео було зафіксовано передачу їм 15 тисяч доларів від однієї з жертв.

Також у автомобілі Honda Accord Type-S, що належав оперуповноваженому Щербаку, знайшли купу наркотичної речовини.

До речі, одного з затриманих бнонівців Саркісова, за неофіційною інформацією, раніше вже звинувачували у кримінальному злочині – за ст. 187 КК України (розбійний напад). Рік він провів у СІЗО, а коли звільнився з-за грат, домігся навіть відновлення на службі.

Тим часом в Інтернеті стали спливати й інші резонансні підробиці. Наприклад, про дивну смерть одеського стоматолога Руслана Бабія. Його тіло знайшли з трьома вогнепальними пораненнями грудної клітини і… контрольним пострілом у голову!!! Утім слідство кваліфікувало це як… самогубство. До того ж з’ясувалось, що загиблий стріляв сам у себе з травматичного пістолета. Важливе уточнення: напередодні…. «самогубства» лікар звернувся з заявою про злочин до підрозділу ВБ. Він стверджував, що бнонівці Щербак та Саркісов підкинули йому наркотики та вимагають гроші. У присутності дружини вони начебто роздягли потерпілого та жорстоко катували…

Після того, як фото затриманих правоохоронців оприлюднили ЗМІ, додатково було встановлено ще понад 35 фактів вимагання одеськими борцями з наркотиками неправомірної вигоди.

Загалом спецоперація супроводжувалась потужним піаром. Головний поліцейський області оголосив про повну переатестацію та реорганізацію усього регіонального БНОНу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за озаками злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу. А саме: ч. 1 ст. 307 (збут наркотичних засобів); ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Забігаючи наперед, зазначу, що переатестацію «оновленної» поліції не пройшов саме керманич оперативного відділу УВБ, який викрив «колег», Андрій Волос.

Коли поїхав цирк…

23 вересня 2015 року (після переведення з ІТТ до СІЗО, на 9 добу після затримання) звинувачений Олег Щербак (саме у його автівці знайшли наркотики) заявляє про гостру біль у животі, хоча до цього на стан здоров’я він наче не скаржився.

24 вересня Щербака оперують і видаляють селезінку. Також він пише заяву до прокуратури, що травму йому нанесли під час затримання увебешники. А саме начальник відділу Андрій Волос. Аналогічні заяви пишуть й інші затримані.

Слідче управління прокуратури Одеської області відкриває кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Перші медичні експертизи, проведені для об’єктивності у сусідній Миколаївській області, засвідчили, що травму потерпілий Щербак отримав за декілька годин до операції. Тобто вже на території одеського СІЗО. Медики вважали, що з такими ушкодженнями і внутрішньою кровотечею людина не протрималась би навіть добу, не кажучи про тиждень.

Висновок лікарів підтвердило і службове розслідування в ізоляторі тимчасового тримання.

Друге дихання справа «катів з ВБ» отримала через півтора роки.

За цей час одеську прокуратуру спіткало справжнє лихо. За інформацією Юридичної практики зі службового кабінету прокурорського слідчого викрали гроші та… речові докази у справі. Мабуть, справа Волоса лежала десь поруч, бо з цього кримінального провадження, за неофіційною інформацією, також зникли важливі документи. Зокрема, наведений вище висновок миколаївських експертів та службове розслідування ІТТ.

А наполегливість звинувачення – відправити до буцегарні поліцейського чистильщика – дивує навіть суддів Апеляційного суду.

Натомість, як стверджують джерела Резонансу, кримінальне провадження проти бнонівців і досі не передано до суду, а усі затримані позвільнялися з-за грат. Більш того, Щербак та Чириця навіть подали документи на чергову поліцейську переатестацію.

Підсумовуючи, не можу оминути один коментар до описаних вище подій.

Ось воно – узагальнене ставлення системи! Системи, що так і лишилась за своєю сутністтю репресивною. Косметика від Згуладзе-Деканоідзе змінила лише обгортку. Але ж поліція – це не цукерка…

АПД: Тим часом керівник Нацполіціі Сергій Князєв під час закритої наради в Одесі жорстко розкритикував роботу начальника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. І навіть зажадав від нього здати зброю і посвідчення. В Інтернеті відсторонення від посади Андрія Зав’ялова пов’язали зі звільненням затриманого напередодні грузинського кримінального авторитета на прізвисько «Пучура».

Олеся Мирошниченко, Резонанс

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