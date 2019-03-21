Покупка автозапчастей в Украине онлайн

Еще лет 10 назад комплектующие для автомобилей покупали не преимущественно, а только в обычных магазинах, на рынках. Сегодня, чтобы найти нужную деталь, необязательно куда-то ехать. Интернет-магазины предлагают вниманию покупателей все и даже больше, а главное делать заказы в них можно из любой точки Украины. Для жителей регионов это практически единственный способ найти нужную запчасть – в местных лавках ассортимент обычно ограниченный, а цены кусаются. Для оформления покупки достаточно выбрать интересующие позиции и положить их в корзину.

Правила выбора

Есть несколько методов для поиска, выбора комплектующих. Используйте их, чтобы быстро найти требуемые варианты. Основные способы поиска:

по модели и марке через онлайн-каталог;

по VIN-коду.

Каталогами пользоваться удобнее, поскольку в них все детали поделены на категории, предусматриваются рубрикаторы по цене, производителю. Эксперты рекомендуют вести поиск именно по ВИН-коду, поскольку так результаты будут максимально точными. Если указывать только модель, марку, высокими будут риски заказать неподходящую деталь. Например, тормозные колодки могут поступать в продажу в нескольких вариациях и различных комплектациях. Номинально они позиционируются как одинаковые, но по факту для одних транспортных средств подходят, а для других нет.

Оригиналы против неоригинала

Интернет-магазин автозапчастей в Украине «Автозапчасти» продает оригинальные комплектующие и аналоги к ним. Что выбрать – вопрос личных предпочтений и финансовых возможностей. Главное то, что делая покупки в проверенных местах, вы выбираете гарантированное качество и платите именно за него.

Неоригиналы имеют разный уровень исполнения. Если ищете аналог, отдавайте предпочтение лицензионным вариантом, которые изготавливаются по технологиям производителя и имеют необходимые сертификаты. В данном случае вы можете рассчитывать на отличное качество по разумной цене. Низкопробные подделки – угроза для вашей безопасности.

Остались вопросы? Обращайтесь за помощью в выборе к сотрудникам интернет-магазина. Они расскажут об ассортименте в наличии, гарантиях, сориентируют по срокам доставки, помогут оформить заказ. Делать покупки онлайн удобно, выгодно, просто – начните, и вы сами убедитесь в этом. Отправка по Украине осуществляется любыми транспортными службами.

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