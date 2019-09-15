Поддельный юрист Кличко поставил столичный район Позняки на грань катастрофы

Владимир Бондаренко, будучи советником Кличко пролоббировал разрешение банку «Аркада» построить скандальный ЖК «Патриотика на озерах» на Позняках.

Короля, как известно, играет свита. Поэтому абсолютно неудивительно, что ситуация в Киеве доведена до полного коллапса. Помимо самого экс-боксера, не слишком блещущего интеллектом, есть еще его команда, к чьим профессиональным качествам тоже возникло много вопросов.

Одним из самых близких людей в окружении Кличко является его советник Владимир Бондаренко. В 2017 году он был уволен с должности главы аппарата КГГА после скандала вокруг его диплома о высшем юридическом образовании, который оказался поддельным. Активисты узнали, что у Бондаренко нет высшего образования, а его диплом об окончании юридического факультета в ЛНУ им. Ивана Франко является фальшивкой.

В университет был направлен запрос, чтобы проверить подлинность диплома Бондаренко. Оказалось, что во Львове чиновник из команды Кличко никогда не учился. Интересно, что даже после увольнения данный персонаж остался «у тела» Кличко и продолжал ездить на работу в мэрию. Он получил обязанность — по доверенностям от мэра Киева Виталия Кличко представлять в судах и Минюсте интересы Киевсовета. А уже в январе этого года оказалось, что недоучка стал советником Кличко.

По некоторым данным, “получить” дипломом Бондаренко, по просьбе Кличко помог заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников (который сам имеет диплом юрфака ЛНУ). Сам Резников, который официально занимался в КГГА очень “хлебными” вопросами – рекламой и памятниками истории – недавно подал в отставку и был уволен. Сообщив, однако, что остается советником Кличко и будет выполнять некие загадочные непубличные функции.

Впрочем, непубличные, неформальные функции для отдельных чиновников – привычное дело в “команде Кличко”. Тот жеБондаренко, будучи советником Кличко, сейчас неформально продолжает контролировать весь аппарат КГГА. При этом молодой чиновник успел поучаствовать в уничтожении Беличанского леса и пролоббировать разрешение банку «Аркада» построить скандальный ЖК «Патриотика на озерах» на Позняках, несмотря на резко отрицательную позицию местных жителей. Соответствующий Детальный план территории (ДПТ) был сфальсифицирован. Удивительно, что Кличко не понимает, что такие персонажи как Бондаренко тянут его ко дну.

Залиште свою думку!