Почему все чаще применяются LED экраны в нашей жизни?

Наружная реклама является прогрессирующей технологией продвижения рекламных продуктов. Распространение рекламы невозможно представить без LED экрана. Мультимедийный комплекс идеально подходит для круглосуточной эксплуатации на открытом воздухе.

Основная задача рекламодателей – привлечь большее количество потенциальных клиентов. Уникальная методика показа рекламных блоков на LED экране позволяет воспринимать информацию с естественными цветами и визуальным качеством. Универсальные устройства надежны и долговечные: не нагреваются и не повреждаются.

Что такое светодиодный экран

Светодиодным экраном называют устройство, предназначенное для визуализации информации с картинкой при помощи полупроводниковых светодиодов (LED). Светодиодные табло могут использоваться для уличных трансляций и показа внутри помещений.

Рекламный экран бывает различных размеров и формы. Принцип работы светодиодного дисплея основывается на световом излучении, полученном посредством электрического тока. В результате цветопередачи на экран выводится полноцветная картинка, состоящая из нескольких цветов:

красный (R);

зеленый (G);

синий (B).

Светодиоды из трех цветов образуют в кластере единичную точку или пиксель. В матрице светодиоды расположены в строгом порядке и образуют шаг пикселя. Расстояние между линиями светодиодов по горизонтали и вертикали одинаковое.

Основные параметры выбора LED экрана

При покупке экрана на светодиодах учитывается несколько основных характеристик:

Разрешение дисплея. Частота обновления изображения. Удобство монтажа и простота эксплуатации.

Разрешение экрана представляет собой степень плотности пикселей на единичную точку поверхности. Чем выше данный параметр, тем качественнее картинка.

Частота обновления изображения существенно влияет на уровень отображения картинки на экране. Минимальный допустимый показатель смены изображения составляет 600 Гц за секунду. Заниженный параметр обновления картинки приводит к мерцаниям на дисплее и ухудшению качества визуализации графики и текста. Частые мерцания негативно отражаются на здоровье и в последующем проявляются в виде мигрени, глазной боли.

Какой экран лучше выбрать

Важный критерий выбора светодиодного экрана – удобный монтаж и простое обслуживание. Портативные LED панели отличаются небольшими габаритами, возможностью замены корпуса и свободной транспортировки экрана. Для уличных демонстраций применяются дисплеи со светодиодами с максимальным разрешением и степенью яркости. При использовании LED технологии внутри зданий уменьшается яркость с целью эффективности восприятия графической и текстовой информации.

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