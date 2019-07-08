По Троещине на выборы от “Слуги народа” идет скандальный застройщик, живущий на Печерске

По 213 избирательному округу на Троещине в Киеве от партии “Слуга народа” баллотируется доверенное лицо экс-замархитектора Киева времен Януковича Артем Дубнов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий, передают “Українські новини”.

“Вот читаю Лещенко Сережу о том, как он возмущен командой Зе. Он, конечно, своеобразный товарищ, но он прав. Команда Зе пытается оседлать киевские потоки. Вавриш вместо Столара — это реальность. Все больше фактов говорит о том, что Вавриш приложил руку к формированию списка кандидатов по мажоритарке в Киеве. Они, конечно, чуть хитрее действуют, ищут не директора строительных компаний, но тем не менее лица, связанные со скандальными застройщиками”, — пишет он.

В качестве примера политолог приводит округ на Троещине, где от пропрезидентской партии баллотируется застройщик, близкий к другому застройщику — Андрею Вавришу.

“По 213 округу идет такой себе симпатичный стоматолог Артем Дубнов. Все, на первый взгляд, супер. Но, начинаешь чуть глубже смотреть, и что видишь? Артем Дубнов является соучредителем компании ООО “Просперитатис” (код: 39706861, вид деятельности: покупка и продажа недвижимости). И вот тут самое интересное. Эта компания, в свою очередь, является одним из заказчиков строительства ЖК Scandia. Запланировано строительство 65 домов. Если немного погуглить, то можно узнать, сколько уголовных дел связано с этим объектом и с этой компанией, и как броварские активисты боролись с этой стройкой. А так все отлично. Все сплошные #Слугинарода”, — написал Голобуцкий.

Ранее СМИ сообщали, что киевский застройщик, глава компании SAGA Development Андрей Вавриш находится в дружеских отношениях с главой Администрации Президента Андреем Богданом, и даже представлял концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского.

Киевская организация Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) призывает избирателей Киева, органы государственной власти, охраны правопорядка и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не допустить проникновения в Верховную Раду “группы коррупционеров и системных истребителей Киева”. В организации столичных архитекторов уверены, что этим людям место в тюрьме, – передает столичный портал “КиевVласть”.

Как сообщалось, по 220 округу в Киеве от партии “Слуга народа” идет на выборы Анна Бондарь, а в списке партии под №40 значится Вадим Струневич).

“Под их (Исаенко, Ваврыша, Бондарь, Струневича – *KV) коррупционным давлением “негласная” стоимость предоставления градостроительных условий и ограничений (ГУО) достигает многих десятков тысяч долларов США, а получить исходные данные для проектирования объектов без уплаты “обязательных” взяток стало практически невозможно. Сегодня эти люди снова рвутся к власти! У каждого есть своя ниша ответственности перед соответствующим “кланом”. Они хорошо подготовлены и организованы. Все уже имеют длинный “хвост” коррупционной деятельности на госслужбе с открытыми уголовными делами”,- сказано в открытом письме.

За материалами lenta.ua